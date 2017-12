PSIHOPATA PRIJETI HRVATSKOM MMA BORCU: ‘Ti si pi*ka! Obrijat ću ti jareću bradicu, smradu’

Jelčić je dobio (vulgarnu) ponudu za borbu

Hrvatski MMA borac Luka Jelčić nastupio je u sklopu Bellatorovog eventa 190 protiv Amerikanca Brandona Girtza i u debitantskoj borbi u kavezu druge najjače svjetske promocije doživio poraz u prvoj rundi. Navelo je to jednog drugog borca, crnogorskog predstavnika Vasu Bakočevića da mu pošalje poruku.

‘Sad letiš van’

Prema napisima na njegovom Instagram profilu što ih navodi Fightsite.hr, Bakočević koji nastupa pod nadimkom Psihopata kritizirao je Jelčića, ali mu uz niz uvreda ponudio i okršaj uz prijetnju:

“Ne volim se rugati kad netko izgubi niti želim da se netko povrijedi jer sam i sam borac i znam kako je to, za mene je pobjednik tko god uđe u kavez ali ovaj Luka Jelčić je smrad. Pokazao je koliko može trajati u najjačim organizacijama sa prosječnim borcima kao što je ovaj jer, koliko se sjećam, za jednog Alda i Lamasa je rekao što oni imaju tražiti s njim, hahaha. Lukice, dobio si priliku na 1 meč u Bellator preko leđa tvoje ekipe, sad letiš van.”

‘Reci kad si spreman’

“UFC nećeš gledat, to je svima jasno. Ja ti nudim najbolje uvjete, dobit ćeš najviše novca ikad do sada i ako me pobijediš ozbiljno ćeš se medijski probiti, to svi znaju. Skidam na 70 kg za tebe jer si pi*ka i nećeš se boriti u drugim kategorijama, tako da samo reci kad si spreman pa da to organiziramo. Obrijat ću ti jareću bradicu, smradu!”

Jelčiću je upitan nastavak suradnje s Bellatorom. Potpisao je ugovor na jednu borbu, a nakon nje je trebao razgovarati o mogućem nastavku suradnje s tom organizacijom.