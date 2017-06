PROCURILA NOVA SNIMKA SPARINGA MCGREGORA I BOKSAČA: ‘Samo nekim ludo sretnim udarcem može nokautirati Mayweathera’

Na YouTube kanalu se pojavila nova produženog snimka sparinga između Conora McGregora i bivšeg IBO i IBF svjetskog prvaka Chrisa Van Heerdena. Ovaj put u trajanju od 5 i pol minuta.

Koliko je Conor McGregor, najveća UFC zvijezda, u biti tehničko kvalitetan boksač, pitanje je koje zanima borilačku javnost. Jasno je kao dan da “ludi Irac” ne može parirati bivšem boksaču i neporaženom svjetskom prvaku, jednom od najboljih boksača “plemenitog sporta” Floydu Mayweatheru, barem ne u borbi prema boksačkim pravilima. To je, javlja britanski tabloid The Sun s nakladom većom od 4 milijuna primjeraka dnevno, potvrdio i Chris Van Heerden, čovjek koji je osobno sparirao s McGregorom, profi boksač i bivši svjetski prvak.

‘Nema vještine potrebne da boksa s Mayweatherom’

“On nema vještine potrebne da boksa s Mayweatherom. Jednostavno ne zna kako odraditi 12 rundi. Udarački nema šanse. Samo nekim ludo sretnim udarcem može nokautirati Mayweathera”, kazao je Chris Van Heerden i dodao:



“Ima Conor određenih boksačkih vještina. Moram priznati kako me je i impresionirao. Na sparing sam došao totalno van forme, upravo sam se bio vratio iz Južne Afrike. I kao takav sam ga mogao pogoditi kad sam htio. Jesam li i ja dobio? Naravno, to je sparing, a on je borac”, dao je do znanja Chris Van Heerden.

Ova snimka mogla bi dati odgovor na veliko pitanje

Snimka produženog sparinga Mcgregora i Chrisa Van Heerdena koja se pojavila na društvenim mrežama, može biti određeni orjentir kako bi se McGregor mogao snaći u sada već dogovorenom meču protiv Floyda Mayweathera 26. kolovoza u Las Vegasu. Naime, osim ove snimke ne postoje ozbiljni pokazatelji kako Irac izgleda u boksačkom sparingu protiv boksača s pedigreom. No, ono što je vidljivo na produženoj snimci je kako McGregoru nedostaje škola boksa, odnosno, tehnika i bitni rad nogu. Ali, isto tako, strašno je brz i precizan kod udaraca.

Vrijedi spomenuti i kako je nakon sparinga najprije McGregorov tim objavio friziranu snimku, da bi zatim Van Heerden pustio u javnost svoj primjerak videa koji je išao više njemu u korist.

Boksač je ovih dana ponovno došao u fokus javnosti najprije intervjuom u kojem tvrdi “da McGregor nema snage da bi nokautirao Mayweathera”, a onda i ovim svježijim u kojem je promijenio svoj stav i sada smatra da bi “Irac mogao napraviti čudo”.