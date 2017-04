PRIDE NIKAD NE UMIRE: UFC se prisjetio okršaja japanskog borca protiv zastrašujućeg diva iz Brazila

Foto: Screenshot: You Tube

09:17 06.04.2017

UFC je objavio dvije borbe iz svoje bogate riznice i vratio nas u zlatne dane japanske Pride organizacije.

Sjećate se zlatnih dana japanske Pride organizacije? Bili su to dani kad je Mirko Cro Cop Filipović bio u naponu snage i na vrhuncu karijere i kad je uz Fedora Emelianenka i Minotaura bio najbolji MMA borac svijeta.

Pride organizacija u to vrijeme glasila je kao elitna organizacija slobodne borbe. Tim povodom, UFC je objavio dvije borbe iz svoje bogate riznice i vratio nas u dane slavnog Pridea. Stoga, prisjetite se susreta BJJ legende Renza Graciea i japanskog heroja Kazushija Sakurabe iz 200o. godine s Pride 10 – Return of the Warriors priredbe.



Također, pogledajte kako se Ikuhisa Minowa 2006. snašao u ringu protiv 218 cenimetara visokog Giant Silve.