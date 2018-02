POTVRĐEN PRVI MEČ TRANSRODNE BORKINJE PROTIV MUŠKARCA: Borilački svijet nakon ovog više neće biti isti

Ovo je prvi puta u povijesti braziskog borilačkog sporta da će se nešto ovako dogoditi

Puno medijske prašine podigao je dvoboj u slamka kategoriji između Railsona Paixaoa i Anne Veriato na MMA priredbi Mr. Cage 34, koja se održava u brazilskom Manausu 10. ožujka. Razlog je taj što je Anne Veriato (21) transrodna osoba (rođena kao muškarac, a danas žena), a ovo je prvi puta u povijesti braziskog borilačkog sporta da će se nešto ovako dogoditi, prenosi Fight Site pisanje uglednog borilačkog portala MMA Fightinga.

Veriato trenira borilačke vještine od kada je imala tek sedam godina. A već je osvajala medalje u BJJ-u i protiv muške konkurencije. No, ne želi se boriti protiv žena jer smatra kako je predobra i kako to ne bi bilo pošteno.



“Mislim da je fer samo, ako se borim protiv muškaraca. Kada dođem na natjecanje, svi misle na početku da sam se prijavila u krivu kategoriju, traže me dokumente i sve ostalo. Moji protivnici i njihovi timovi me pitaju jesam li dobro. I svi misle da će im biti lagano. Ali svaki put kada pobijedim u takvim mečevima, kasnije mi priđu u ispričaju se. Nisam odustajala, vraćala sam se pobjeđivala i osvajala turnire. Nakon nekog vremena ljudi su me počeli poštovati”, objašnjava Veriato.

Nezina transformacija se dogodila prije nekoliko godina zbog čega je morala izbivati iz dvorane nekoliko mjeseci. Kada se vratila u dvoranu, nitko je nije prepoznao.

“Bilo je malo neobično ljudima u dvorani na početku. Napustila sam dvoranu i kada sam se vratila, nitko me nije prepoznao. Sada je sve u redu jer su se naviknuli, ali bilo je drugačije na turnirima”, dodaje Veriato.