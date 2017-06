‘PAO SAM NA KOLJENA I ČEKAO DA SE POMAKNE’: Suze čovjeka koji je zadao fatalne udarce bivšem UFC borcu

Adam Braidwood, boksač koji je zadao fatalne udarce nekadašnjem UFC-ovom teškašu Timu Hagueu (34), obratio se javnosti prvi put nakon meča koji je završio tragedijom.

Braidwood je tijekom meča nekoliko puta rušio Haguea prije nego što je okončao meč fatalnim nokautom u drugoj rundi borbe koja je održana u Kanadi. Hague je završio u bolnici s krvarenjem u mozgu. Pao je u komu, a liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

‘Znao sam još u ringu’

Braidwood je u intervjuu za kanadski CTV teško susprezao suze kada je po prvi put progovorio o tragičnom događaju.



“Ovo nije dobro ni za koga tko je bio uključen. Želim se fokusirati na Tima i njegovu obitelj, pogotovo na njegova sina. Oni su istinske žrtve ovdje. Na njih se treba fokusirati jer sam ja još uvijek živ”, istaknuo je Braidwood u uvodu.

“Znao sam još u ringu, vidio sam po načinu na koji je pao. Odradio sam svoju malu glupu proslavu prije nego što sam pao na koljena i čekao da se Tim pomakne. Ljudi mogu pričati što god žele, nije me briga. Čekao sam na koljenima, gledao sam ga. Pomogao sam njegovoj ekipi da ga podigne i nosi do kuta. Vidio sam mu lice”, ispričao je potreseni boksač.

‘Tim se želio nastaviti boriti’

Osvrnuo se potom na kritike da je meč trebao biti ranije prekinut ili da čak nije trebao biti ni održan zbog velike razlike u kvaliteti između dvojice boraca.

“Što oni znaju, oni se ne bore, pišu i govore razne stvari nemaju pojma. On se nastavio boriti. Otkud im pravo da nama sude? Tim se želio nastaviti boriti, tako mi to radimo. I ja bih napravio isto. Nitko nije kriv. Sudac je provjerio je li Tim pribran i može li nastaviti borbu, pogledao sam video. Hague je bio priseban, rekao je da se želi nastaviti boriti. To je istina”, zaključio je emotivni Braidwood.