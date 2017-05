OVO NIJE JOŠ JEDNA OBIČNA PRIČA O USPJEHU: U Zagrebu postoji jedan klub koji je pravi hit i za kojim su svi poludjeli

BK Gladijator postao je jedan od najboljih i najuspješnijih boksačkih klubova u Hrvatskoj.

Ne, ovo nije još jedna obična priča o uspjehu. Ovo je priča o vjeri, upornosti, ljubavi, odricanju, obitelji, viziji… Ovo je priča za nadahnuće. Jedna od onih koje vas tjeraju naprijed kad ju pročitate i koja potvrđuje kako je sve moguće, ako se nešto stvarno i želi.

Pobjednička vibra

Već prilikom dolaska u boksački klub Gladijator koji se nalazi na Vrbanima III ispod zemlje, osjeti se neka drugačija vibra. Pobjednička…

Silazimo niz stepenice i ulazimo u jednu od najljepših boksačkih dvorana u kojima smo ikad bili. Doslovno. A bili smo u njih stvarno dosta.

Pravi “underground” štih. I doslovno i boksački. Prostorije boksačkog kluba Gladijator uključuju boksačku dvoranu, dvoranu za cardio treninge, teretanu, svlačionice i hrvačku dvoranu, od Hrvačkog kluba Gladijator koji djeluje u sklopu sportskog centra Gladijator II – a sve to zauzima površinu od 750 m2.

Gledamo i boksače koji treniraju. I njima u očima vidimo žar i strast za pobjedom, uspjehom, pomicanjem vlastitih granica. Krv, znoj i suze, rekli bi smo.

Osim što su boksači predano izvršavali sve zadano od strane trenera, primjetili smo i veliki broj rekreativaca.

Vlada veliki interes za BK Gladijator

A kad je trening počeo i sami smo dobili odgovor na pitanje zašto iz tjedna u tjedan dolaze novi rekreativci, novi boksači, zašto za ovaj klub vlada veliki interes roditelja, njihove djece i općenito svih onih koji bi htjeli trenirati boks i napredovati u njemu.

Trening se izvodi sistematski. Znači, nije samo bezvezno lupanje u vreću, nego se radi korak po korak, nadograđuje se znanje i podiže na višu razinu. Element po element. Kao i u borbi.

Treneri nadgledaju boksače – rekreativce, pazi se da ispravno rade, trenira se i individualno. Jer, nema goreg nego kad se pogrešno nauči. Teško je poslije to ispraviti. No, vratimo se u povijest. Kako je sve počelo?

Sve je počelo prije osam godina

Priča o BK Gladijator počela je prije osam godina kao plod jedne želje i entuzijazma, a za to je zaslužan osnivač, vlasnik, predsjednik i trener u klubu Tomo Kadić.

“Bio je to u početku mladi klub, nitko nije znao za nas. Ja sam imao samo 22 godine. Neki su nas i podcijenjivali, ali mi nismo gledali nikoga, nego sami sebe. Znali smo što želimo. Kad kažem nas, mislim na moje boksače i mene. Moram priznati da je početak bio težak”, počinje svoju priču za Net.hr Kadić i nastavlja:

“Kao mlad bio sam živahno dijete i često sam znao upasti u probleme. Upao sam u društvo s kojim sam ponekad znao upasti u tučnjave. Ali, sve se to promijenilo kad me je brat Damir odveo na prvi trening boksa kod slavnog trenera koji je napravio Željka Mavrovića i Stjepana Božića – Milana Rihtera i kasnije kod trenera Saše Paslera u BK Jarun gdje sam naučio prve korake. Svaki dan putovao sam sa Kustošije na Jarun i svakim danom sve sam više razumio boks i sport. Trebalo je vremena ali nikada nisam ono što sam naučio primjenjivao na ulici, znao sam se obraniti ali probleme nisam tražio. Od tad je moje mjesto za dokazivanje postao ring. Isto učim i svoje boksače. Sve je to dio odrastanja, a boks me je učinio boljim, svjesnijim samim sebe i postao sam drugačiji. Postao sam smireniji i želio sam to primjeniti na mlade i sretan sam da sam uspio ispuniti svoj san da mogu mladim generacijama pokazat kako kroz sport i boks mogu ispucati višak energije i postati bolji, kako na natjecanjima tako i u životu”, rekao je Kadić i dodao:

‘Sad znam da mi je majka ponosna’

“Mama mi je uvijek branila baviti se borilačkim sportovima. Uvijek je bila protiv boksa, a kada je vidjela koliko sam drugačiji, smireniji, sigurniji u sebe postala je moja najvjernija navijačica i uvijek mi je slala motivacijske poruke prije natjecanja. Sad znam da je ponosna!”

I ima razloga biti ponosna. Klub na svim natjecanjima redovito osvaja medalje. Ove godine imaju osvojenih šest medalja na seniorskom prvenstvu Hrvatske od strane šest boksača koji su i nastupili na natjecanju. Klub je postao institucija koja svake godine uzima najsjajnija odličja u svim dobnim skupinama.

Naraštaji boksača

“Nije samo to. Mi sad imamo naraštaje boksača. Imamo dobru školu boksa. Pazimo da naši članovi imaju dobre ocjene u školi. Radimo na tome da budu bolji ljudi. Biti boksač je cijeli proces odrastanja i shvaćanja ovog sporta koji je uistinu težak. Imamo mlađih uzrasta koji treniraju. Od 11 , pa čak i 8, 6 i 5 godina. Kod nas roditelji dolaze sa svojim klincima i treniraju s njima. Uvjeti na takvim treninzima posvećeni su samo njima. Napravimo mališanima i kutak samo za njih”, dao je do znanja Kadić koji je predani trener i koji sve što radi u boksu, radi s ljubavlju.

I braća Filipi došla su u klub

O kakvom se klubu radi najbolje svjedoči i to da su poznati zadarski boksači braća Filipi od rujna prošle godine “Gladijatori”. Tu su još i Mihael Jugović, Marko Križanović, Bruno Knježević, Matej Šimec, Krešimir Majcen, Lovro Krmpotić, Domagoj Lovrečki i Vito Kračun.

“Mi se znamo iz reprezentacije godinama. I zato smo se odlučili na suradnju. Oni su zadovoljni treninzima i radom kod nas, vide da tu mogu biti još uspješniji. Treniramo tri puta dnevno i treniramo stvarno naporno. No, u boksu moraš ići iznad svojih granica mogućnosti ako se misli uspjeti. Boks je kompleksan sport. I jako težak”, jasan je Tomo.

Gladijatori kao nadahnuće za ime

Zanimljiva je i priča oko imena Gladijator.

“Gladijatori su bili borci koji su se borili u Areni u Rimu. Bili su ratnici, htjeli su se boriti. Možemo reći kako su bili sportaši starog vijeka. Izborili su se sami za svoja prava. Tako se i boksači moraju izboriti za pobjedu u ringu. Od tuda i ideja za ime kluba”.

I svi su prepoznali taj entuzijazam koji klub ima i sjajan način rada u njemu. Ali…

“Dosta klinaca kad dođu kod nas, počnu trenirati i vide da to nije samo tako. Kod nas je prijateljska atmosfera i mora se trenirati. Veći dio se nađe u tome, ali ima i onaj manji dio koji uvidi da to nije za njih. Oni koji ne uspiju u boksu, ostanu s nama trenirati kao rekreativci i postanu vrhunski sparing partneri. Puno njih ostane u klubu. Čak 70 %. Klub se stalno širi. Naši boksači, i natjecatelji i rekreativci, kod nas dobivaju tu svijest za poštovanje prema protivniku, sportu, životu… Kako i dolikuje ovom sportu”, istaknuo je Kadić i otkrio zašto boks nije samo puko udaranje.

Boks je način života

“Boks je više od toga. Boks je način života. Svjest. Kordincija pokreta, ples, šah u glavi, ponašanje, poštovanje, moraš imati srce. Boks je kompleksan. Majka priroda nam je rekla zaštiti svoju glavu. I kad ulaziš u ring u kojem te netko želi ozlijediti, ti si samim time pobijedio. Jer, za to je potrebno imati hrabrosti. Upravo zbog toga su boksači puni samopouzdanja i izvan ringa. U životu ne bježe od problema, za njih nema neriješivih stvari u životu”.

I kad uđeš u ring s nekim jačim, onda nema tog problema koji ne možeš riješiti u životu.

“Ako je netko jači od tebe, moraš biti brži od njega. Ako je netko brži od tebe, moraš biti jači”, kazat će Kadić koji je imao i uspješnu MMA karijeru, te je bio i prvak Hrvatske.

No, ljubav prema boksu ipak je prevladala i u konačnici se posvetio samo ovom plemenitom sportu koji je dio njegovog života. Ljubav prema boksu junaka ove naše priče vodila je i prema ozdravljenju nakon operacije srca.

Suradnja s BK Dinamom

“Ne, nisam ja nikakav junak. Junaci su ovi dečki i cure koji treniraju ovdje. Junaci su svi oni koji treniraju boks, koji se općenito bave sportom”, skroman je Kadić.

BK Gladijator je ušao u suradnju s BK Dinamom i sad su “dva kluba bratska”. Boks iz dana u dan u Zagrebu ima sve više poklonika i čini se kako se na velika vrata vraća na sportsku kartu grada Zagreba i Hrvatske.

“Puno je onih koji u ovom gradu vole boks. Stoga, kad pričamo o BK Dinamu, onda tu ne govorimo samo o Bad Blue Boysima, navijačima. U klubu treniraju i oni koji nemaju veze s navijačkom subkulturom. Njihovi prijatelji dovode svoju djecu zato što znaju da sam ja strog, da tražim rezultat, da cijenim trud bez obzira mogao on nešto napraviti ili ne. Napravili smo taj projekt BK Dinamo u suradnji s dečkima iz Kluba navijača Bad Blue Boys i taj se klub sad nalazi u našoj staroj dvorani u Kustošiji. Predsjednik BK Dinama je Davorin Karačić i on to vodi u pravom smjeru. Ne samo on, nego i Boysi i svi oni koji treniraju u klubu. Ja pomažem koliko mogu. Želim dečke usmjeriti u boks. Imaju želju, viziju. BK Dinamo je spoj Zagreba, ljudi u ovom gradu i Dinama koji je svetinja u Zagrebu. Želimo promovirati boks kao sport. Dinamo će se izgraditi kao klub kao što se i Gladijator izgradio. Samo radom, ljubavlju prema Dinamu, gradu i boksu, te entuzijazmom”, zaključio je Tomo Kadić.