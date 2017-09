OVO JE RIJETKOST KOD NAS: Zagrebački boksački klub odlučio je pomoći socijalno ugroženoj djeci na nesvakidašnji način

Zagrebački BK Gladijator odlučio je svoj djeci do 17 godina, čiji su roditelji nezaposleni, omogućiti besplatno treniranje boksa u svom klubu.

Ne sjećamo se kad je neki boksački i sportski klub općenito, u gradu Zagrebu, došao na takvu genijalnu ideju. Ovakvih hvalevrijednih akcija, nažalost, u Hrvatskoj rijetko imamo priliku vidjeti.

Neka se djeca zdravo razvijaju

Da oni čiji su roditelji nezaposleni treniraju besplatno, da se bave sportom, da se zdravo razvijaju u nromalne, odrasle ljude dalje od svih poroka i loših stvari s kojima se djeca u svojoj fazi odrastanja, odnosno u pubertetu, susreću. Bez obzira na novac.





U Hrvatskoj ima puno klinaca koji bi se bavili boksom i sportom općenito, ali jednostavno nemaju novca za plaćati članarinu niti za potrebnu opremu. To je, nažalost, realnost kod nas.

Upravo zbog toga BK Gladijator došao je na ideju kako doskočiti tom problemu i razveseliti socijalno ugrožene.

Ideja se provela u dijelo

“Kako mi dosta kao klub humanitarno djelujemo, kako volimo pomoći, razmišljali smo kako bi mogli pomoći djeci koja nemaju novaca za baviti se sportom. I na kraju smo realizirali tu ideju”, kazao je za Net.hr osnivač, vlasnik, trener i predsjednik BK Gladijator Tomo Kadić koji se, kao mladić željan sportskih izazova, također nalazio u teškoj financijskoj situaciji.

“I ja poput određenog broja zagrebačke djece nisam imao puno novaca. A htio sam trenirati boks, baviti se sportom… i zbog toga sam odlučio svoju ideju pretvoriti u stvarnost. Osjetljivi smo na one slabijeg imovinskog stanja a uz to, boks je uvijek bio sport s naglašenom socijalnom crtom, odnosno u boksu su često šampioni bili oni koji su imali težak život, odrastanja, koji su bili siromašni, koji su odrasli na ulici”, izjavio je Tomo Kadić koji ima jednu poruku za sve roditelje koji se možda srame kazati ili bilo kako dati do znanja da nemaju novaca, odnosno, da su slabijeg imovinskog stanja.

Svako dijete zaslužuje priliku za bavljenje sportom

“Nemojte se brinut, samo skupite hrabrosti i dovedite svoje dijete na trening jer ono zaslužuje priliku za bavljenje sportom i adekvatnim sportskim razvojem”, poručuju iz BK Gladijator svim onima čija su djeca zainteresirana za boks.

Svaki roditelj koji želi upisati svoje dijete na boks u BK Gladijator jedini zadatak mu je da dođe po upisnicu klub i nakon toga tu istu upisnicu odnese na burzu gdje će se potvrditi na zadnjoj strani da se trenutno oba roditelja nezaposlena. Ili, još jednostavnije, možete donijeti potvrdu sa burze o nezaposlenosti i priložiti uz upisnicu. Naravno, ukoliko se radi o samohranim roditeljima nije potrebno donijet potvrdu od oba roditelja.

Akcija naišla na pozitivne odjeke u javnosti

“Poruka roditeljima: Primite za ruku svoje dijete i dođite s njim do nas u klub. Neka treniraju, neka se bave sportom, zabavljaju, druže… Nećete požaliti”, dao je do znanja Tomo Kadić.

Ova hvale vrijedna akcija BK Gladijator naišla je na pozitivne odjeke u javnosti i kod ostalih boksačkih klubova u Zagrebu. Tako će se u akciju uključiti i BK Dinamo, a iz BK Gladijator nadaju se kako će se akciji odazvati i ostali boksački klubovi.