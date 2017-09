OVAJ BRUTALNI NOKAUT UPRAVO SVI ŠERAJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Zbog ovakvih pogrešaka dolazi do po život opasnih ozljeda

Jedan je brutalni nokaut postao pravi hit na društvenim mrežama.

U boksu je jedna stvar jako bitna. Po nekim boksačkim stručnjacima i ključna. Naime, kad se borite u ringu, sparirate, ili samo vježbate, uvijek trebate imati ruke gore, morate biti u “gardu”. Jer, nikad ne znate kad će sijevnuti udarac protivnika.

Upravo se to moglo vidjeti u jednom boksačkom meču na nižoj razini. Jedan nepoznati njemački boksač oduševio je publiku gromovitim krošeom, koji je odsjeo u glavu protivnika. Nesretni boksač napravio je veliku pogrešku što je nije imao ruke u zraku i čuvao glavu, nego je sa spuštenom zadnjom (desnom) čekao, pa onda naglo krenuo naprijed, “popio” udarac i pao na tlo.

Boksački fanovi na društvenim mrežama oduševljeni su nokautom. U komentarima videa, koji je osvanuo na društvenim mrežama, točnije na Facebook stranici posvećenoj boksačkom umjetniku, trenutno najboljem “Pound for pound” boksaču svijeta, boksačkom umjetniku Vasiliju Lomačenku pod nazivom “fanovi Vasilija Lomačenka”, boksački zaljubljenici komentiraju isto. Kako je za takav nokaut kriva neopreznost nesretnog boksača, kao i to da upravo zbog takvih nokauta i završavaju karijere, dolazi do teških ozljeda, po život opasnih…



Dolazi do straha u borbama, utječe na daljnji tijek karijera.

Video ovog nokauta u trajanju od 15 sekundi za kratko vrijeme pogledan je više od 73 tisuće puta i podijeljen 700 puta.