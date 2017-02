OTAC BOKSAČA OKO KOJEG SE PODIGLO DOSTA PRAŠINE ZA NET.HR: ‘Kolinda Grabar Kitarović i Bandić ne financiraju moga sina’

‘Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i gradonačelnik Milan Bandić ne financiraju mog sina i nikad nisu dali niti kunu’, kazao nam je Mario Pupek, otac najmlađeg hrvatskog profesionalnog boksača Luke Pupeka (18), oko kojeg se prošlog tjedna podiglo dosta prašine u medijima.

Pobjeda Luke Pupeka u borbi za naslov prvaka Mediterana u srednjoj kategoriji prema WBC verziji protiv dvanaest godina starijeg Francuza Jean-Michela Hamilcaroa, našla se u središtu pisanja hrvatskih medija.

Pojavile su se priče u javnosti

Pojavila se priča u javnosti kako je meč namješten, kako je Luka dobio nezasluženi publicitet na javnoj televiziji (“Zagreb Boxing Explosion” prenosio je drugi program HRT-a) na štetu ostalih talentiranih mladih boraca u Hrvatskoj koji su zaslužili pojaviti se na javnoj televiziji prije Pupeka.

U prvi plan iskočili su i predsjednica države Kolinde Grabar Kitarović, kao i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić koji su bili pokrovitelji njegove borbe.

‘Pokroviteljstvo je bilo samo protokolarne naravi’

“Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i gradonačelnik Milan Bandić ne financiraju mog sina i nikad nisu dali niti kunu. To nema veze sa zdravim razumom! Pokroviteljstvo je bilo samo protokolarne naravi. Jedno je pokrovitelj, drugo je sponzor. To su dvije velike razlike. Njega su prozvale neke interesne skupine. Niti jedan pravi boksač. Dapače, on je od njih dobio samo podršku. Žalosno da se od jednog sporta to radi”, kazao nam je u vodu razgovora za Net.hr Mario Pupek, otac Luke Pupeka.

“Luka je bio razočaran i tužan nakon svega. WBC organizacija pitala ga je gdje želi odraditi ovaj meč s Hamilcarom, pa je Luka kazao da želi boksati u Hrvatskoj, da se boks malo vrati u zemlju”, istaknuo je ovaj hrvatski poduzetnik i osvrnuo se na medijske napise.

Rat između profesionalnog i amaterskog boksa

“Uoči meča, određeni portali su najavljivali da je to pogubno za Luku, da će izgubiti glavu, a nakon borbe kako je sve namješteno. Meni je žao što je Luka upao u taj rat između profesionalnog i amaterskog boksa. Iako mu je to sve donijelo medijski publicitet. Nadam se kako će se boks sad pokrenuti. Svi bi trebali stati iza Pupeka, i amateri. Luki je stvarno bilo žao što je do toga svega došlo”.

Pupek je istaknuo kako je WBC organizacija htjela da se meč prenosi na drugom programu HTV-a.

“Tu se s nekim stvarima išla jako nisko. Govore kako je dobio nezasluženi publicitet na štetu nekih drugih boksača. Luka nije inzistirao na tome. Tu se nešto pita i organizaciju. Ako pobijediš, ne valja, ako izgubiš, opet ne valja”, dao je do znanja Pupek i istaknuo kako on ne financira svog sina.

‘On ima sponzore s jasnim imenom’

“Pa tko bi to sve isfinancirao? On ima sponzore s jasnim imenom, tako da… Sad su mu se javili i neki novi, što njega jako veseli. Netko je pokrenuo sve te priče oko Luke, a medijima treba publiciteta i onda se o tome piše. WBC kad je ovo sve čuo, oni nisu mogli vjerovati. Svaku priču možete okrenuti na razne načine”, završio je Mario Pupek.