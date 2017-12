OKRŠAJ MIOČIĆ-NGANNOU NIJE NI BLIZU REALIZACIJE: Je li moguće da do borbe za koju navija čitav MMA svijet neće doći!?

U ovom trenutku je vrlo upitno održavanje borbe između Stipe Miočića i Francisa Ngganoua, a sve zapinje oko ugovora aktualnog prvaka.

Brutalnim nokautom kojim je okončao borbu protiv Alistaira Overeema, Francis Ngannou otvorio si je širom vrata koje vode do borbe za pojas UFC prvaka protiv Stipe Miočića. Upitno je samo koliko je taj meč blizu realizacije ako se zna da UFC i američki borac hrvatskog porijekla i dalje nisu usuglasili svoje stavove.

(Pre)mala primanja

Odnosi se ovo na dio oko Miočićevih potraživanja, a poznato je da nije zadovoljan načinom na koji ga UFC honorira za ulazak u ring. Ima u navedenom i realna podloga, samo se valja prisjetiti da je prvak u svojim dvjema obranama naslova dobio manje novca od izazivača Juniora dos Santosa i Alistaira Overeema.

“Vjerujte mi, moja je želja da se Francis i Stipe sučele već sutra”, kazao je nakon Ngannouove pobjede predsjednik UFC-a Dana White, međutim, isto će morati i potvrditi izlaskom Miočiću ususret ili barem približavanjem onome što aktualni prvak traži.



“Nemamo nikakvih problema s ugovorom. Sve je u redu”, kazao je nedavno White, a podsjeća Fightsite.hr i dodaje da tome baš i nije tako pozivajući se na riječi Ariela Helwanija iz njegova showa ‘The MMA Hour’.

Nema dogovora

“UFC želi organizirati meč za pojas UFC prvaka 20. siječnja u Bostonu. Žele organizirati meč Stipe Miočić vs. Francis Ngannou, Stipe je za tu opciju. Ali pregovori i dalje traju, znamo da Stipe želi bolji ugovor. Dana White je nakon priredbe rekao da je sve u redu, ja bih rekao da idu prema tome, ali sigurno nisu blizu finiša. Nisu još uvijek prošli crtu finiša. To uopće još nije gotovo stvar. Molimo se onda MMA bogovima da se ovaj meč ostvari. Jer vjerujem da je ovo najbolji teškaški dvoboj još od JDS vs. Velasquez 1″, kazao je Helwani.

Stipe Miočić se po tom pitanju ne oglašava…