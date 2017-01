NOKAUT GODINE: Amerikanac strašnim krošeom poslao na spavanje hrabrog Crnogorca! ‘Bila je to jeziva scena’

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 11:18 29.01.2017

Pred nešto više od 10.000 gledatelja u lasvegaškoj MGM Grand Areni Amerikanac Mikey Garcia (36-0, 30 KO), je u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu, strašnim nokautom u trećoj rundi pobijedio Crnogorca Dejana Zlatičanina (22-1, 15 KO) i osvojio pojas WBC prvaka u lakoj kategoriji.

Njegov nokaut već sad neki etiketiraju kao nokaut godine. Forbes piše kako se radi o nokautu godine.

“Nokauti se cijene najviše u boksu, a ovo je bio nokaut za pamćenje”, piše novinar Forbesa Brian Mazique.

Garcia dominirao od prvog gonga

Garcia, koji dvije godine (od 2014. do 2016.) nije boksao, dominirao je od prvog gonga, pametno iskoristivši veći raspon ruku na temelju kojeg je lijevim direktom konstantno ‘pikao’ Zlatičanina i uspješno kontrolirao distancu prema nižem suparniku koji je pokušavao ući u protivnika, jer jedino na taj način niži boksač može doći u priliku zadati udarac ili čak nokautirati suparnika.



Međutim, Amerikanac je sredinom prve runde nakon direkta počeo spajati i nekoliko kombinacija, a to se čekalo. Serije. Spajanje udaraca. To se u boksu mora raditi ako se misli protivnika pobijediti. Publika je to prepoznala, njegova američka publika.

Zlatičanin se nije predavao, htio je ‘fight’

“Mikey, Mikey!”, skandirali su u lasvegaškoj MGM Grand Areni.

To je bilo dodatni impuls Garciji koji je u drugoj rundi pojačao tempo. Zlatičanin se nije predavao, stajao je ispred njega, htio je fight, nije se htio povlačiti. Pokazao je hrabrost, ali i manjak taktiziranja koje bi mu možda dobro došlo u ovoj borbi.

To mu se odbilo od glavu krajem treće runde. Garcia ga je pogodio sjajnim desnim aperkatom, nastavio lijevim krošeom i zatim dovršio posao brutalnim desnim krošeom u trenutku kad je Crnogorac već bio na konopcima. Zlatičan je pao, sudac je prekinuo borbu, a tek je uz liječničku pomoć, nakon nekoliko minuta, Crnogorac došao k sebi.

Strašna scena nakon nokauta

“Garcija je neutralizirao agresivnost Zlatičanina. Imamo nokaut koji će sasvim sigurno kandidirati za nokat godine. Ali, da vam budemo iskreni, izgledalo je prilično strašno nakon što je ovaj pao na pod. Nekoliko minuta nije došao k sebi, liječnićka služba imala je posla. Jeziva scena. Garcia je pokazao respekt i dozu zabrinutosti u tim trenucima kad je on bio bez svijesti”, izvještava borilački portal Badlefthook.

Ovo je njegova druga pobjeda nakon povratka u ring.