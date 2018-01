NGANNOU UVJEREN U POBJEDU I PONOVNO JAK NA RIJEČIMA: ‘Neću dopustiti da me Stipe odvede u ‘duboku vodu’

“Kažu da me nisu vidjeli u kasnijim rundama i to će se jednog dana dogoditi, dobiti će tu priliku. Ali, to neće biti protiv Stipe Miočića!”, rekao je Ngannou

STIPE MIOČIĆ DAO IZJAVE KAKVE DO SAD JOŠ NISMO ČULI: Naše gore list progovorio o vrućoj temi

Stipe Miočić sprema se za veliki okršaj protiv Francisa Ngannoua, strašnog udarača koji svoje borbe redovito završava u prvoj rudni. Opće mišljenje je da Stipe mora izdržati početne nalete Ngannoua, a zatim krenuti svojim stilom.

Predator uvjeren u pobjedu

U svojih pet borbi, kamerunski je borac samo jednom morao u drugu rundu, ostale četiri je riješavao već u prvoj. Ali svjesan je plana Miočića i poručuje kako mu neće samo tako dopustiti da ga provede. Novinari su ga upitali što će se dogoditi ako ga Miočić odvede u duboku vodu, a njegov ih je odgovor iznenadio:



“Miočić neće biti netko tko će to saznati jer on nije borac koji će me odvesti tamo. Vjerujem u sebe i pravi sam čovjek za ovaj posao. Kada ulazim u oktogon znam zašto to radim i uvijek sam spreman dokazati što mogu. Ljudi vide moje nokaute i opisuju me kao takvog borca, no to nije ni približno sve što ja mogu. Kažu da me nisu vidjeli u kasnijim rundama i to će se jednog dana dogoditi, dobiti će tu priliku. Ali, to neće biti protiv Stipe Miočića! Čak i da me odvede, nećemo se tamo dugo zadržati prije nego ga završim”, rekao je opasni Predator, a prenosi Fight Site.

Miočić također sve svoje posljednje protivnike riješava u prvoj rundi, ali iza sebe ima duge bitke protiv Juniora Dos Santosa, Roya Nelsona te Marka Hunta u kojima je dokazao kako kondicijski izgleda fenomenalno.