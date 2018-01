RIJEČI KONTROVERZNOG BIVŠEG UFC PRVAKA ODJEKNULE AMERIKOM: ‘Ngannou nije dovoljno spreman za Miočića, Stipe je opaki gad’

‘Ngannou je fizički impresivan. Međutim, smatram da nije trebao prihvatiti meč s Miočićem. Stipe zna da je ‘underdog’, ali je skroman i pametan tip i to mu ne smeta. Vjeruje da može srušiti Ngannoua i tamo ga završiti. Stipe je opaki gad’, kazao je poznati američki MMA borac Michael Bisping.

Jedan od najkontroverznijih MMA boraca današnjice i bivši UFC-ov prvak u srednjoj diviziji kategoriji, Michael Bisping, gostovao je u podcastu “Believe You Me“ web stranice u kojem je govorio o “među desetljeća”, kako su mediji prozvali teškaški meč za naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji između aktualnog prvaka Stipe Miočića (17-2 MMA, 11-2 UFC) i Francisa Predatora Ngannoua (11-1 MMA, 6-0 UFC) 20. siječnja u Bostonu u TD Gardenu na UFC 220 eventu.

‘Stipe zna da je underdog’

Za razliku od kladionica, većeg dijela američkih medija, šefa UFC organizacije Dane Whitea i dobrog dijela fanova najveće svjetske MMA organizacije, Bisping vidi Miočića kao favorita u ovom meču:



“Taj tip udara tako jako da je to ludo. Zastrašujuć je. No, nije njegova najjača strana taj razoran udarac. On je fizički impresivan. Međutim, smatram da nije trebao prihvatiti taj meč. S Overeemom se borio prije samo dva mjeseca. Problem nije u prevelikom treniranju ili nedostatku odmora, već to nije dovoljno za spremiti se protiv borca kao što je Miočić. Trebao je zatražiti još koji mjesec pauze i otići u zemlju poput Bugarske ili Rusije. Tamo bi trebao jako raditi na svom hrvanju i obrani od bacanja. Tek tada bi bio spreman. Ovako ima preveliki minus. Razoran je na nogama, ali ako se ne može obraniti od rušenja i brzo ustati, izgubit će ovu borbu. A priliku za šampionski pojas dobivate rijetko, jako rijetko. Stipe zna da je ‘underdog’, ali je skroman i pametan tip i to mu ne smeta. Vjeruje da može srušiti Ngannoua i tamo ga završiti. Stipe je opaki gad”, rekao je Bisping i dodao:

Nova najava borbe

“To smo vidjeli i u borbi protiv Hunta. Jakog udarača uvijek pokušava srušiti i hrvati se s njim što suparnika jako umara.“

Osim meča s Miočićem, dotaknuo se i Caina Velasqueza, čovjeka kojeg većina javnosti vidi kao potencijalnog teškaškog prvaka, ali koji zadnjih godina muku muči s ozljedama…

“Cain je sjajan, ali je predugo ozlijeđen. Ne znam možemo li ikada više računati na starog Velasqueza.“

Također, kako se borba Miočića i Ngannoua približava, na internetu se pojavljuju najave za tu megaborbu. U vrlo kratkom razdoblju iz UFC-a je stiglo nekoliko sjajnih uradaka, a ovaj najnoviji, iako traje svega 30 sekundi, također fokus stavlja činjenicu je ovo meč za Stipu Miočića, “najopakijeg čovjeka na planeti”, kako mu američki mediji tepaju.