NGANNOU FAVORIT PROTIV MIOČIĆA!? ‘White misli da će on biti prvak, no u Clevelandu postoji mladi vatrogasac Stipe, a njega će se nešto pitati’

Stručnjak ne smatra da će to biti jednosmjerna ulica koja vodi prema pobjedi izazivača

Iza Chaela Sonnena duga je MMA karijera kroz koju je bio i izazivač u dvije različite kategorije u UFC-u, a to ga svakako čini relevantnim u procjeni ishoda najavljene borbe za naslov kroz koju će se uskoro ogledati Stipe Miočić i Francis Ngannou.

‘Ako mi to govorite…’

Kamerunsko-francuski izazivač po mnogima je favorit tog meča, njegovi razorni udarci najava su spektakla na UFC 220 eventu, no, siguran je Sonnen, nešto će se pitati i najjačeg čovjeka na svijetu, teškaša koji je svoj naslov osvojen u borbi protiv Fabricija Werduma uspješno branio u ogledima protiv Alistaira Overeema i Juniora dos Santosa.

“Dana White misli da će on (Ngannou, op.a.) biti prvak, no problem je što u Clevelandu postoji mladi vatrogasac imena Stipe Miočić i njega će se nešto pitati. Ako mi govorite da on može pobijediti Stipu, onda mi i govorite da može svladati Werduma te ugasiti Juniora dos Santosa”, kazao je Sonnen čije riječi prenosi portal Fightsite.



Miočićev trik

“Stipe se služi dobrim i solidnim zapadnjačkim boksom. Možda će provući pokoji snažni ‘leg kick’, ali on se uglavnom služi prednjim i zadnjim direktima. Kako bilo, on će vas nasamariti i srušiti ‘duble legom’ kad god to poželi, ali radi se o tome da je on lik koji se nije poslužio tim trikom već neko vrijeme”, dodao je.

Miočić se nakon borbe sa Dos Santosom, a održana je ona sredinom svibnja, nije borio jer nije želio pristati i dalje biti tretiran manje vrijednim od suparnika. O novcu je, jasno, riječ. Miočić je u obranama naslova plaćen manje od izazivača, a dogovor borbe s Ngannouom znači i da je dogovorio bolje uvjete suradnje s Whiteom i UFC-om. U MMA karijeri omjer uspješnosti iznosi mu 17-2. Izazivač je na 11-1.