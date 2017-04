NEVJEROJATNO: UFC-ov prvak pao na vagi pa u dvije minute izgubio pola kilograma! ‘Varao je’

Ono što je trebao biti običan protokol, rutina, pretvorilo se u dramu.

Naime, svi borci prošli su na vaganju za subotnji UFC 210 event, ali ostali su repovi. I to kakvi. Naime, Daniel Cormier i Anthony Johnson čekali su do posljednjih pet minuta, ali zapravo nevjerojatna je situacija koja se dogodila prvaku.

Stao na vagu, a onda se dogodio – šok!

Svi su nestrpljivo čekali pojavljivanje glavne dvije zvijezde, nakon što je prvih 23 boraca i borkinja prošlo bez problema. Uz njih dvojicu do kraja se čekalo Pearl Gonzalez koja je također prošla, a onda je napetost porasla.



Prvi se pojavio Daniel Cormier u 16 sati i 56 minuta. Stao je na vagu, a onda se dogodio šok. Cormier je imao 206.2 lbs (93.5) kilograma, što je u tom trenutku značilo pad na vagi i ostajanje bez pojasa, piše Fight Site.

Prošao vagu minutu prije kraja službenog vaganja

Iduće dvije minute prošlo je u velikom komešanju novinara koji su tražili informacije i službenu potvrdu, a onda se UFC-ov prvak pojavio još jednom. Odjednom, vaga je pokazala ravno 93 kilograma, što je značilo da je DC ipak prošao vagu i to samo minutu prije kraja službenog vaganja. Kako je to uspio i što se dogodilo, nikome nije jasno. Objašnjenje ćemo vjerojatno saznati tijekom dana. Da li je bilo greške na vagi? Da li je Cormier možda posjetio WC ili je ručnik bio toliko težak?

Onda se doslovno u posljednjim trenucima na vagi pojavio Johnson, no on nije imao problema. On je bio na 203.9 lbs, što bi bilo oko 92.5 kilograma. Tako je sve prošlo u najboljem redu, svih 26 boraca i borkinja su prošli, no idućih par sati glavna će tema u MMA krugovima biti ovo što se dogodilo oko Cormierove težine.

Teorije zavjere

Odmah nakon što je Daniel Cormier, u samo dvije minute, misteriozno skinuo pola kilograma, krenule su teorije kako je to uspio. Jedna s kojom se slaže veliki broj fanovi itekako “drži vodu” ako pogledamo činjenice.

Naime, fanovi su primijetili kako ekipa iz Cormierovog tima, tijekom njegovog drugog vaganja, ručnik drži blago nategnuto, dok borac cijelo vrijeme gleda u vagu držeći se za isti. Čak se u nekim trenucima čini da je pojačao stisak. Razlog se zna, bilo kakva protusila djelovati će na vagu i pokazati manju težinu od one stvarne. Uostalom, ako imate vagu kod kuće, pokušajte sami.

U HD videu koji je objavio MMA Fighting jako je dobro vidljivo ono što potpiruje takvu teoriju i čini se da je UFC-ov prvak poluteške kategorije uistinu varao da bi prošao vagu te na taj način ušao u borbu kao prvak te u slučaju pobjede zadržao pojas.

U videu ispod teksta možete pogledati što se događalo kroz dva sata koliko je trajalo službeno vaganje.

Daniel Cormier (205) vs. Anthony Johnson (203.8)

Gegard Mousasi (185.8) vs. Chris Weidman (185.8)

Cynthia Calvillo (115.6) vs. Pearl Gonzalez (116)

Thiago Alves (170.6) vs. Patrick Cote (170)

Will Brooks (155.4) vs. Charles Oliveira (152.8)

Mike De La Torre (146) vs. Myles Jury (145)

Sean Strickland (170) vs. Kamaru Usman (170.2)

Shane Burgos (146) vs. Charles Rosa (145.2)

Jan Blachowicz (204.2) vs. Patrick Cummins (205.4)

Gregor Gillespie (154.8) vs. Andrew Holbrook (156)

Josh Emmett (155.6) vs. Desmond Green (154.2)

Irene Aldana (135.6) vs. Katlyn Chookagian (134.8)

Magomed Bibulatov (126) vs. Jenel Lausa (124.8)