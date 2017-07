NEVJEROJATNO: Izgubio svijest nakon gušenja, a onda brutalno nokautirao protivnika

Nevjerojatna situacija dolazi iz ruske MMA promocije ACB, gdje je borac imena Nashko Galaev izgubio svijest nakon gušenja, povratio svijest te na kraju nokautirao protivnika.

Da, uistinu je sve moguće u slobodnoj borbi, a tomu je dokaz i Nashko Galaev. Naime, tijekom hrvanja unutar prve runde, Denis Mutsnek je Galaeva uhvatio u vrlo čvrstu giljotinu. Sudac je bio odmah kraj njih te su Galaevu u jednom trenutku ruke klonule. Sudac ga je uhvatio za ruku da provjeri da li je borac izvan svijesti, a on je u tom trenutku “živnuo” te se nastavio boriti, prenosi borilački portal Fight Site.

Galaev je do kraja borbe u potpunosti preokrenuo te je preuzeo kontrolu nad borbom i svog protivnika nokautirao u drugoj rundi. I to nakon što je doslovno bio poražen, što bi se i pravno dogodilo da je sudac reagirao samo pola sekunde ranije. Ovako je Galaev došao do jedne od najbizarnijih pobjeda ove godine. No, sve je po pravilima, zaključuje Fight Site.