ALEXANDER ODGOVORIO FJODORU: ‘Natjeran sam u borbu protiv Mirka. Ni Fjodor nije bio spreman za njega’

Alexander Jemeljanenko odgovorio je svom slavnom vratu Fjodoru na njegovo otvoreno pismo u kojem ga naziva izdajicom i Judom.

Dvojica braće nisu u dobrim odnosima. Svađa je došla do te mjere da posljednjih dana putem medija vode svoj međusobni ‘rat’. Nakon što je Alexander u nekoliko navrata uputio kritike Fjodoru i ljudima koji ga okružuju.

Alexander se nakon izlaska iz zatvora okrenuo Ramzanu Kadyrovu

Naime, razlog loših odnosa je to se Alexandar nakon izlaska iz zatvora, okrenuo Ramzanu Kadyrovu i njegovoj MMA promociji. Fjodoru je to zasmetalo, pa se svom bratu javio otvorenim pismom koje je bilo podosta dugo i u njemu se spominju neki ljudi o kojima ne znamo apsolutno ništa i koji se više tiču privatnih stvari između dva brata, a Fjodor je odlučio stati u obranu svog dugogodišnjeg menadžera i prijatelja te vlasnika M-1 promocije, Vadima Finkelsteina, za kojeg je Alexander izjavio kako mu nikad nije pružao pravu podršku.

Pa je tako “Posljednji imperator” napisao kako kritiziranje Vadima nema apsolutno nikakvog temelja. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Sad je Alexander odlučio odgovoriti svom bratu. To je napravio u razgovoru s novinarima Sovsport.ru portala. Alexander je u intervjuu istaknuo kako nije iznenađen reakcijom svog brata Fjodora. Upravo suprotno… Alexander je istaknuo kako je, u biti, zadovoljan reakcijom svog brata…

‘Pismom je Fjodor pokazao svoje pravo lice’

“On je svojim pismom napokon pokazao svoje pravo lice i svu su vidjeli da je sranje u ovom čovjeku teže od njega samog”, izjavio je Alexander, čije riječi prenosi borilački portal Fight Site i dodao:

“On nije rekao ništa novo o meni, ništa što bi me šokiralo. Nazvao me Judom, a tko je onda on? Isus Krist? Meni je ispod časti iznositi njegov prljav veš. Znam sve o njegovim studentskim danima i služenju u vojsci, ali ne želim o tome pričati”, dodao je Alexander Emelianenko.

Isto tako, Alexander se osvrnuo na 2004. godinu kad ga je Mirko Filipović nokautirao high-kickom u njihovoj prvoj i jedinoj međusobnoj borbi u kojoj je spomenuti Rus teško stradao. Ruski borac ovom je prigodom još jednom ponovio da je natjeran u borbu protiv Cro Copa, ali je sada i iznio nekoliko novih detalja.

“Nisam se trebao boriti s Filipovićem. Već sam o tome govorio u prethodnom intervjuu. Pitajte Finkelsteina. Čak će i on potvrditi da u tom trenutku Feđa (kako Alex voli nazivati Fedora, op.a.) nije bio spreman za borbu protiv njega. Kada se pripremao za Hrvata, otišao je u Nizozemsku. Ni Voronov, niti Michkov ga nisu pripremali. Za tu ga je borbu trenirao nizozemski stručnjak. Bio sam tamo s njim neko vrijeme, bio je i Zentsov. Zapravo, pripremali smo ga i onda odgodili tu borbu”, otkriva Alexander.