NAJPRLJAVIJI POTEZ GODINE: Ujak prvaka uskočio u ring te podlo i brutalno nokautirao njegovog protivnika

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 08:54 22.05.2017

Ružan i rijetko viđen incident dogodio se nakon meča za IBF-ov privremeni pojas super srednje kategorije u Oxon Hillu u Marylandu gdje je Amerikanac Andre Dirrell osvojio naslov proteklog vikenda.

Naime, Dirrell je pobijedio venecuelanskog boksača Josea Uzcateguija koji je diskvalificiran zbog udaranja nakon zvona, ali najprljaviji udarac pao je tek nakon meča.

Na kraju osme runde Uzcategui je pogodio Dirrella nakon kraja runde, a zbog ranijeg upozorenja, ovaj put je diskvalificiran, a Amerikanac proglašen pobjednikom. No, u ring je odmah uskočio Dirrellov ujak i član tima Leon Lawson koji je bijesan zbog ponašanja Uzcateguija iznenadio Venecuelanca snažnim i preciznim lijevim krošeom ravno u bradu, kojeg ovaj nije ni očekivao, javlja ugledni britanski Guardian.





Koliko je kroše, koji je odsjeo u njegovu bradu, bio jak, najbolje govori izraz lica Josea Uzcateguija koji je ostao zatečen reakcijom Dirrellovog ujaka koji se očito prije bavio boksom. Po njegovim očima, vidi se kako je bio u nokautiran jer nije znao gdje se nalazi.

Navodno je policija odmah stigla po Lawsona koji je brže-bolje napustio dvoranu. Dirrell se ispričao svima zbog incidenta.

“Žao mi je zbig toga što je moj trener napravio. On je moja obitelj, moj ujak i bio je zabrinut. On pazi na mene, čuva me i voli. Molim vas da mu svi oprostite”, izjavio je nakon incidenta Andre Dirrell.