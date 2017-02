NAJMLAĐI HRVATSKI PROFI BOKSAČ NOVI PRVAK MEDITERANA: Uzeo pojas u prestižnoj WBC organizaciji

Mladi hrvatski boksač Luka Pupek (18) novi je prvak Mediterana u srednjoj kategoriji po WBC-verziji!

Ovaj najmlađi hrvatski profesionalni boksač u subotu navečer svladao je Francuza Jean-Michela Hamilcaroa nokautom u sedmoj rundi u manifestaciji “Zagreb Boxing Explosion” u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Upisao desetu pobjedu u isto toliko mečeva, od čega petu nokautom

Tako se ovaj veličanstveni Lukin pobjednički niz nastavio. Naime, otkako se profesionalno počeo baviti boksom, upisao desetu pobjedu u isto toliko mečeva, od čega petu nokautom. Ovim trijumfom postao je izazivač za svjetsku juniorsku titulu po WBC-u, svjetski poznatoj verziji u kojoj su boksali Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Željko Mavrović.

“Velika mi je čast bila boksati za ovu titulu. Dobio sam šansu s 18 godina i uspio sam. Zahvalan sam svim sponzorima, predsjednici, gospodinu Milanu Bandiću bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Ne znam što reći, bez riječi sam”, kazao je Pupek nakon pobjede koju je proslavio s velikim prijateljem Antom Ćorićem, nogometašem Dinama, javlja 24 sata.

Prva borba na deset rundi

Pupek je u svojoj prvoj borbi na deset rundi pokazao kako zna boksati i kako je ispred njega velika zapažena karijera. Zagrebački boksač pobijedu je nagovijestio serijom udaraca u četvrtoj rundi. Deset godina starijem Hamilcarou sudac je prvi put brojao u petoj rundi, a još triput u sedmoj, nakon čega nije imao izbora nego prekinuti meč.

“Osjećaj je neopisiv, najbolji na svijetu. Bacao je dosta teške udarce, rame me boljelo, lovio me umor od svega, ponijele su me emocije. Ali uspio sam stisnuti kad je trebalo. Sjetio sam se što sam sve prolazio, kakve pripreme sam imao i nisam htio razočarati sve oko sebe”, dodao je Pupek za HRT.