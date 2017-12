NAJBRUTALNIJI TRENUCI SOLDIĆEVOG DEMOLIRANJA PRVAKA: Vitez iz Viteza izgledao poput divlje zvijeri, htio je rastrgati protivnika

Soldić je slavio samo deset dana nakon što je prihvatio borbu, ali i takav je razvalio Borysa Mankowskog.

Prije šest dana “Vitez iz Viteza” Roberto Soldić (22) demolirao je dosadašnjeg KSW prvaka velter kategorije, Borysa Mankowskog, postavši šampion poljske MMA promocije. Sad se na internetu pojavio i video s najbrutalnijim trenucima Robertovog fantastičnog nastupa, koji je odjeknuo u hrvatskim borilačkim krugovima i medijima.

Soldić je slavio samo deset dana nakon što je prihvatio borbu, ali i takav je razvalio Borysa Mankowskog, čime je potvrdio kako je u ovom trenutku vjerojatno jedan od najboljih velteraša izvan dvije najveće američke MMA promocije. UFC-a i Bellatora.

Welcome to the Jungle” pjesma je koja se nalazi kao pozadinska glazba ovog videa i koja sjajno opisuje ono što se događalo u Katowicama. Soldić je izgledao agresivno, poput divlje zvijeri, išao je prema naprijed, bio brz u razmjenama udaraca, slomio je svog protivnika.