NAJAVA OD KOJE TRNCI PROLAZE: Ako vas ovo ne natjera da probdijete noć i pogledate meč Miočić vs. Ngannou – ništa neće

Miočić i Ngannou bore se u jutarnjima satima nedjelje

‘More’ tinte je proliveno za najavu ovog meča, medijski prostor natrpan je njihovim izjavama, prijetnjama i obećanjima – sve s apsolutnim pravom kada se zna što je na kocki i što predstoji – no sad je stiglo vrijeme da se sve to polako stavi na stranu jer je još samo nekoliko sati ostalo do glavne borbe večeri na UFC 220 eventu, okršaja za naslov UFC-ovog teškaškog prvaka, borilački ogled između branitelja naslova Stipe Miočića i izazivača Francisa Ngannoua.

Sve je poznato

Stvari su jasne, pobijedi li Miočić – postat će prvi UFC-ov teškaš koji je svjetski naslov i titulu najopakijeg čovjeka na planeti branio triput, pobijedi li Ngannou – pojas u kraljevskoj kategoriji preselit će oko struka čovjeka koji izgleda, ali i dokazuje, da jednim udarcem može riješiti pitanje pobjednika bilo kojeg meča.

Kako bilo, rasplet priče bit će jasan u nedjeljno jutro, no prije no što borci stanu jedan nasuprot drugome valja se kroz riječi Joea Rogana još jednom prisjetiti o čemu je zapravo ovdje riječ.



Brutalna najava

“Ovo nije bilo koji izazivač iz kategorije teškaša, ovo je najstrašniji čovjek u povijesti ovog sporta. On je doslovno sportaš kakav se pronalazi jednom u milijun njih. Radi se o tipu koji je sposoban onesvijestiti bilo kojeg teškaša jednim jedinim udarcem. Uvjeren je da je njegova sudbina postati UFC-ov teškaški prvak”, upozorava Rogan i približava Ngannoua onima koji ne znaju tko je i što može kamerunsko-francuski borac.

Ništa manje dojmljive riječi nema ni kada priča o američkom borcu koji s ponosom ističe hrvatsko porijeklo.

“Ali on se bori s prvakom koji je zaradio sve kroz krv, znoj i odlučnost i koji u meč ulazi s četiri uzastopna nokauta iz prvih rundi. On je u naponu snage i ako može zaustaviti Francisa Ngannoua zacementirat će svoju poziciju najopakijeg čovjeka na Zemlji. Ovo je najveći izazov u njegovoj karijeri.”

Spremni?