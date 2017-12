NA VRBANIMA SE STVARAJU NOVI PRVACI: Rocky iz Salija dokaz je kako hrvatski boks ne treba brinuti za budućnost

Zagrebački boksački klub Gladijator jedan je od najuspješnijih boksačkih klubova u regiji. Pravi boksački inkubator šampiona.

Znate li da se na Vrbanima stvaraju novi boksački prvaci? BK Gladijator može se pohvaliti uspjesima proteklih godina koje su ovaj klub gurnule na pijadestal onih najboljih, najuspješnijih… BK Gladijator pravi je boksački inkubator šampiona, mladića koji svoj životni put vide u boksačkom ringu.

Jedan od njih je mladi i perspektivni boksač, Saljanin Toni Filipi, mlađi brat Josipa Bepa i Šime Filipija. Upravo ovaj 22-godišnji mladić pravi je dokaz da se hrvatski boks ne treba brinuti za budućnost.



To je pokazao i na boksačkoj turneji Finska-Rusija. Na jakom međunarodnom turniru u Tammeru Toni Filipi osvojio je srebrno odličje, izgubivši u finalu na bodove u tri runde od škotskog predstavnika Foreesta Scotta, čovjeka koji je osmerostruki uzastopni prvak Škotske, i to nakon vrlo izjednačenog meča.

‘Drago mi je da sam osvojio medalju, iako smatram da sam bio bolji’

“Drago mi je da sam osvojio medalju, bit u finalu tako jakog turnira nije mala stvar, a i sam još nisam u boksačkoj formi. Tek se uboksavamo, mislili smo da je dovoljno, ali suci nisu procijenili tako. Osjetio sam da sam ga imao uzdrmanog u prvoj i drugoj rundi, ali eto, malo je nedostajalo. Smatram kako sam bio bolji, to su isto kazali još neki boksači koji su na tom turniru nastupili. Ali nema veze, idemo dalje”, kazao nam je Toni Filipi.

Nakon toga uslijedio je put u Rusiju na “XV Svjetski Petroleum Cup”. Put je bio dug. Toni Filipi je zajedno sa svojim trenerom Tomom Kadićem presjedao na aerodromu u Zurichu i Moskvi gdje ih je čekao privatni avion Ruske federacije koji ih je odvezao prema sibirskom gradu Beloijarskiju.

Bio je to naporan tempo za članove BK Gladijatora uz putovanje od jednog dana. Na kraju je Toni izgubio na bodove od Rusa Vasilija Zverijanova, boksača koji je kasnije i osvojio turnir. Hrvatski predstavnik na tom turniru je osvojio peto mjesto. Moramo priznati kako ga ždrijeb i nije baš pomazio. Jer, boksao je s čovjekom koji je mjesec dana ranije osvojio treće mjesto na iznimno jakom prvenstvu Rusije. A Toni nije boksao meč još od PH u svibnju ove godine.

Toni protiv Zverijanova zadobio posjekotinu na glavi

Međutim, unatoč tome, Toni je odlično otvorio borbu gdje je u početku lagano uzdrmao protivnika, ali je Rus koristeći svoju dužinu smirio borbu. U drugoj rundi Toni je pojačao inicijativu da bi u trećoj čak vidno uzdrmao Zverijanova i u zadnjih deset sekundi od silne želje za pobjedom došlo je do sudara glavama gdje je Toni zadobio posjekotinu, ali je ipak naklonost sudaca otišla na stranu domaćina.

“Treba mi još malo eksplozivnosti, kondicije i, naravno – borbi. No, sve će to doći na svoje. Sljedeća godina za mene će biti bitna. Imamo planova koje želimo realizirati. Mediteranske igre, europsko U-22 na kojem branim srebro, ali na kojem ću loviti zlato. Tu je i regionalna liga. Treba to sve izboriti. Meni je cilj otići na što više toga. Ali ne osjećam nikakav pritisak zbog toga. Meni je pritisak, meni su izazovi, normalna stvar. Na kraju krajeva, moj tim iz BK Gladijator jako puno ulaže u mene, a kad netko toliko ulaže u tebe i trenira s tobom, onda rezultati dolaze sami od sebe”, istaknuo je talentirani teškaš kojem ne smeta što ga zovu zadarskim “Rockyjem”…

“To mi je samo veći motiv da i dalje naporno treniram. Nema straha od razočarenja, nema pritiska. Znam da do sad što sam napravio ima neku vrijednost. Idemo hrabro naprijed i dalje”, zaključio je Toni Filipi.

‘Mi smo tek krenuli. I nećemo odustati. Gladijatori nikad ne odustaju’

Trener u BK Gladijator Tomo Kadić ponosan je što je njegov klub drugi najuspješniji klub u Hrvatskoj po osvojenim medaljama, nakon Sesveta. Također je ponosan što trenira i Tonija…

“On je nevjerojatan borac, čovjek i fighter. I pred njim je svjetla budućnost. Ostaje žal za zlatom u Finskoj, ali zadovoljni smo da nije došlo do ozljede zbog koje bi morali propustiti Svjetski kup. Toni je vrhunski sportaš i boksač, a zlatne medalje i još bolji rezultati će doći jer mi smo tek krenuli. Naši rezultati su pokazatelj našeg rada i početak naše priče koja u svakom slučaju ide dalje, a to je Regionalna liga. To je naš plan. Pošto smo drugi klub u ovoj godini u Hrvatskoj po uspjesima, dobili smo podršku i pokušat ćemo se uključiti u Regionalnu ligu kako bi još više promovirali hrvatski boks. Tako će se naši boksači više uključiti i prema WSB-u”, kazao nam je Tomo Kadić i nastavio:

“Moj projekt su Olimpijske igre u Tokyju 2020. I sad trebamo krenuti ozbiljno u ostvarivanje planova. Imamo ideju, imamo cilj, imamo oruđe u obliku kvalitetnih boraca, dakle put prema uspjehu nam je otvoren. To je smjer našeg razvoja. Nećemo odustati. Gladijatori nikad ne odustaju”, za kraj nam je poručio Tomo Kadić.