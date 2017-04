MMA BORAC RAZVALIO UFC: ‘U čemu je je*eni problem? Je li moja nacionalnost? Trebam li obojati kosu u plavo?’

Foto: Screenshot: You Tube

Kontroverzna pobjeda Gegarda Mousasija protiv Chrisa Weidmana na subotnjem UFC 210 koji je bio održan u Buffalu izazvala je podijeljene reakcije, a zbog zbunjujućeg raspleta moguće je da već ove godine vidimo i revanš.

Sudac je prekinuo borbu nakon što je armenski MMA borac Mousasi s dva brutalna udarca koljenom u glavu, u trenutku kad ga je držao u klinču i imao u mat poziciji, ozbiljno uzdrmao Weidmana. Prvo se sumnjalo u nedopuštene udarce u glavu, ali provjerom snimke pokazalo se da su udarci bili po pravilima.

Armenac nije slavio pobjedu

Weidman, koji je izgledao kao da ne može nastaviti, poslije je tražio da se borba nastavi, ali suci su Mousasija proglasili pobjednikom. Armenac nije slavio pobjedu već se ispričao protivniku. Weidman je najavio žalbu i traži revanš, UFC-ov šef Dana White nije oduševljen kao niti navijači koji su izviždali sudačku odluku, rasplet u borbi i Armenca, a Mousasi je rekao da nema ništa protiv ideje da se ponovno bori s njim u revanšu.

“Na kraju, to je ipak pobjeda. I neke nogometne utakmice s dobivaju na penale. Ne zanima me. Ali ne želim pobijediti na taj način. Zaostajao sam u prvoj i drugoj rundi, u drugoj sam mu nanio štetu, osjetio sam da je umoran, pokušao sam dobiti drugu rundu, podigao sam se… Borim se, pa i ako netko želi zloupotrijebiti pravila, nisam ja kriv, ja se samo borim. Koljena su na kraju bila legalna, svi su mi poslije to rekli. Ako nisu htjeli nastaviti borbu, što ja tu mogu?. Nemam ništa protiv Weidmana. Baš mi se sviđa tip”, rekao je Mousasi čije riječi prenosi borilački portal Fight Site.

‘Nemojte mene kriviti. Mislim da smo mogli nastaviti borbu’

“Prvo sam pomislio da je diskvalifikacija ili moja pobjeda. Osjetio sam da on nije želio nastaviti. Nemojte mene kriviti. Mislim da smo mogli nastaviti borbu, ali možda se on želio izvući. Ne znam”, dodao je.

Bi li Mousasi prihvatio novu borbu s Weidmanom?

“Naravno, zašto ne. Dobar je borac, težak protivnik, može doći u Nizozemsku boriti se sa mnom u mom gradu u rujnu”, poručio je Mousasi, a na press konferenciji pojasnio:

“Dao bih mu revanš, ali ipak mi je prioritet pojas. Protiv Bispinga bih ja bio favorit, Weidman je čvrst borac… No, ja nisam match maker”.

‘Jedan sam od najboljih i trebam toliko biti plaćen’

Na pitanje novinara hoće li potpisati novi ugovor s UFC-om, obzirom da mu je ovo bila posljednja borba po važećem ugovoru, Mousasi je odgovorio:

“Moram biti plaćen”.

I onda je počeo…

“Pobijedio sam Jacarea, Hendersona, Belforta i Weidmana… Sve njih sam pobijedio, a zarađuju više od mene. U čemu je je*eni problem? Je li moja nacionalnost? Trebam li obojati kosu u plavo? Jedan sam od najboljih i trebam toliko biti plaćen. Pošten sam, ne tražim više od onog koliko zaslužujem. Dana je rekao da ćemo se dogovoriti, vjerujem mu. Ne planiram otići, moj cilj je pojas, UFC-ov pojas”, zaključio je.