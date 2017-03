MIRKO UVJEREN U SPEKTAKL NAD SPEKTAKLIMA: ‘Bit ću u formi života. Da ne vjerujem u pobjedu, ne bih u to ni ulazio’

Hrvatski borac Mirko Filipović još je jednom zagolicao maštu svojih obožavatelja objavom na Facebooku kojom je pozvao starog rivala Fjodora Jemjeljanjenka da mu bude suparnik u oproštajnoj borbi.

“Tko je za moju oproštajnu borbu protiv Fjodora? Ako se Fjodor usudi prihvatiti borbu?”, napisao je Filipović.

TKO JE ‘ZA’? Cro Cop pita navijače tko želi gledati njegovu oproštajnu borbu protiv legende svih legendi

MIRKO ŽELI VELIKU OSVETU ZA KRAJ: Fanovi ‘posljednjeg imperatora’ ekspresno mu odgovorili



‘Ne zanima me novac’

Mirko i Fjodor su bili veliki rivali u zlatnim vremenima Pridea, a njihov okršaj za naslov 2005. godine završio je pobjedom ruskog borca. Ideja o novoj borbi, 12 godina kasnije, sviđa se Mirkovim navijačima, ali pitanje je koliko je realna budući da Jemjeljanjenko već ima ugovorenu borbu protiv Matta Mitrionea u Bellatoru i pitanje je zanima li ga uopće Cro Cop.

Posljednju borbu Filipović je imao na Staru godinu kad je u Japanu osvojio Rizinov Grand Prix. Nakon toga je otišao na operaciju koljena, ali i dalje vrijedno trenira iako je najavio kraj karijere.

“On je bio protivnik kojeg sam priželjkivao, nisam se do sada izjašnjavao. Prije mečeva u Japanu rekao sam da, ako osvojim turnir, a morao sam osvojiti da dobijem kredibilitet, to je jedina borba koja me zanima. Ne zanima me novac, niti mi nedostaje mečeva, imam ih jako puno. To je jednostavno povijest mog sporta”, izjavio je Mirko za Dnevnik Nove TV.

“Fjodor je nesumnjivo najveći MMA borac u povijesti. Da ne vjerujem da ga mogu dobiti, ne bih u to ni ulazio, naravno. Ako dođe do te borbe, ona će se održati u Bellatoru koji ima ugovor s Fjodorom. Ne bi ga Bellator pustio bilo gdje”, dodao je Cro Cop.

‘Vjerujem da Fjodor prihvatiti’

Mirko je prilično optimističan oko izgleda da će doći do te borbe.

“Vjerujem da će Fjodor to prihvatiti. On se bori 24. lipnja s Mitrioneom. I ako tu borbu dobije, ja sam na raspolaganju da odradimo meč do kraja godine. I baš zbog toga sam išao na vatrogasnu operaciju koljena”, istaknuo je Mirko kojeg ne proganja poraz od prije 12 godina.

“Vjerujem da bismo sada mogli očekivati drugačiji ishod meča. I prije ovog turnira u Japanu su govorili ‘pa gdje ćeš s 42 godine’, a bio sam u vrhunskoj formi. Vjerujte mi da ću biti u formi života. To je za mene meč života i povijest ovog sporta definitivno”, zaključio je Filipović.