Proslavljeni hrvatski borac, legendarni Mirko Cro Cop Filipović, zajedno sa svojim timom u sastavu Stipe Drviš, Saša Milinković (dugogodišnji Mirkov trening partner), talentirani dubrovački borac Ante Delija i Satoshi Ishii, sletjeli su u srijedu u Tokio, gdje će rođeni Vinkovčanin u nedjelju po hrvatskom vremenu, već tradicionalno na Staru godinu, odraditi meč protiv domaćeg veterana Tsuyoshija Kosake u RIZIN promociji.

U utorak se iz zračne luke u Zagrebu prema japanskoj prijestolnici uputilo čak 13 članova proširenog tima Mirka Filipovića, uključujući Mirkovog sina Ivana koji prvi put ide gledati oca uživo u jednom borilačkom dvoboju.



Mirko nikad nije imao veći tim uz sebe. To dovoljno govori koliko mu je ova borba bitna, kao i njegov povratak u ring. Prije samog polaska, Cro Cop tim se slikao, a fotka je objavljena na službenom Facebook profilu Stipe Drviša…

“Neće biti mjesta za sve u avionu”, napisao je Drviš uz fotografiju.

Vesela družina je presjedala za Tokio u Frankfurtu. I jako puno pojela. Naime, kako su morali stići na let za Japan, morali su pojesti svoj obrok vrlo brzo. Za to su imali samo deset minuta. No, Cro Cop tim sve je rješio ekspresno. Drviš je snimio poluprazne tanjure, a Mirko je na stol ostavio 300 eura za hranu. Htio je uvijek duhoviti i na zarkanciju spremni Stipe snimiti još koji kadar, ali mu je Mirko jasno dao do znanja:

“Daj nemoj snimati, idi u ku*ac”.

Nakon što su se smjestili u hotel, Mirko i Stipe iz kreveta su se obratili svojim fanovima i zapjevali dobro poznati bezvremenski hit od Psihomodo Popa “Nebo”. Također su odgovarali na pitanja svojih fanova, koji su pratili live Mirka i Drviša.

“Kako ljudi ne kuže da ja volim ovaj sport. U odličnoj sam formi, jako to volim, volim adrenalin… Ma poslije borbe nema toga adrenalina koji te opere. Nema tih novaca, ne bih to mijenjao. Uživamo, guštamo, lijep je to osjećaj. Ljudi, imam lijep posao, ne bih ga mijenjao za ništa. Meni je borbu odraditi kao čašu vode popiti, iako je stresno. Došao sam u Japan pobijediti, očekujem da ću ga nokautirati u prvoj rundi, iako čovjek nije za prodcijeniti. Iskusan je lik, prošao je puno u karijeri, pamtim njegovu borbu protiv Marka Hunta, to je bio klasik Pridea. Moram biti oprezan. Ma pobijedit ću ga”, naglasio je Mirko Filipović.

Jedna ženska obožavateljica je u šali Mirku napisala u komentarima:

“Gdje se gasiš?”.

Mirko joj je odgovorio:

“Dođi ovdje pa ću se ugasiti. Pokazat ću ti kako. I ne, ne zezam se”, dao je do znanja Cro Cop.