MIRKO OTKRIO ISTINU O ‘GANGSTERSKIM’ PRIČAMA O SEBI: ‘Dobro je Einstein rekao da su ljudska glupost i svemir beskonačni…’

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena, legendarni Mirko Cro Cop Filipović, putem svog Facebook profila je prokomentirao priču komentatora iz Pridea Bas Ruttena o sebi i o tome kako je u vrijeme Pridea osobno podizao svoju zaradu, koja je navodno, prema Basu, bila dva milijuna dolara.

Naime, proteklog tjedna u podcastu slavnog UFC-ovog komentatora Joea Rogana spomenuli su ga komentatori iz Pridea Mauro Ranallo i Bas Rutten.

U dugom razgovoru pretresli su brojne teme, a jedna od njih bila je i zarada boraca u PRIDE-u te su u tom kontekstu spomenuli i Cro Copa koji se oprostio od karijere.

‘Nejasno je li to bila neka zafrkancija ili je bio napušen’

Bas Rutten kazao je kako je Mirko svojedobno, za vrijeme slavnih dana kad se borio u Prideu, zarađivao dva milijuna dolara i kako se cijeli iznos uzimao osobno na ruke. Kako i svi ostali borci, tako i on osobno. Tim povodom, Cro Cop se javio putem društvenih mreža i prokomentirao priču:



“Dobro je Einstein rekao da su ljudska glupost i svemir beskonačni, ali da za svemir nije siguran. Bas Rutten, inače komentator Pridea do 2006, izvalio je u gostovanju kod Joa Rogana da je u vrijeme Pridea, prije nekih 10,12 godina, jednom išao u nekakav trezor (sobu), gdje se dijelio novac borcima i da je mene vidio tamo i da sam ‘valjda’ i ja tamo dobivao novac i to dva milijuna u kešu. Ha ha.. ili je vidovit ili sam mu se ja ‘ispovjedao’ pa on to zna. Sad je nejasno je li to bila neka zafrkancija ili je bio napušen. Kao prvo, Japanci su isključivo plaćali na račun na temelju ugovora. Drugo, zaljučak voditelja da sam ja onda ‘valjda’ stavio dva milijuna u kofer i odletio u Hrvatsku je sulud jer je to fizički nemoguće. Na stranu što je to astronomski iznos i što svi borci zajedno na jednom eventu nisu dobivali toliko, ali dva milijuna dolara su 200 buntova novčanica i ne znam koliki bi to kofer morao biti, a da ne spominjem enormnu težinu takvog kofera i prolazak kroz rendgen na kojem se sve lijepo vidi.

‘Siguran sam da se zafrkavao’

Bas je inače sjajan tip i siguran sam da se zafrkavao, a vidim da su naši portali oduševljeno prenijeli vijest. Iako je čovjek govorio o vremenima Pridea koji ne postoji već 10 godina. Naravno, tekst je opremljen slikama mog povratka od prije dva tjedna gdje guram kolica s prtljagom u kojoj je ‘valjda’ tih ‘dva milijuna’, ahahaha.

Ne možeš vjerovati. Inače, da se nitko ne brine. Ovaj put mi je prtljaga pregledana od carine jer su tražili sat koji sam dobio na poklon od organizatora radi carinjenja. Ali sat će stići naknadno pošiljkom jer je bio nekakav problem s narukvicom, pa sam ga ostavio da to srede. Uglavnom, zaje*anciju par likova u nekakvom talk showu prezentirati kao nešto što se stvarno dogodilo je dno dna. A hipotetski, osoba koja bi stavila toliki novac u kofer i pokušala na taj način odnijeti novac nije nikakav gangster, kako je to voditelj te emisije oduševljeno zaključio, već glupan koji bi ostao i bez novca i bez slobode”, stoji u Facebook objavi Mirka Filipovića.