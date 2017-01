MIRKO JE ULTIMATIVNI KRALJ: Komentator iz Pridea otkrio zanimljivost o Cro Copu koja je postala hit

Mirko Filipović proteklih je dana česta tema brojnih emisija posvećenih MMA-u, a ovog tjedna u podcastu slavnog UFC-ovog komentatora Joea Rogana spomenuli su ga komentatori iz Pridea Mauro Ranallo i Bas Rutten, prenosi Fightsite.

U dugom razgovoru pretresli su brojne teme, a jedna od njih bila je i zarada boraca u PRIDE-u te su u tom kontekstu spomenuli i Cro Copa koji se oprostio od karijere, kazavši po slijetanju iz Japana na zagrebački aerodrom kako je nastup na završnici Rizin Grand Prixa krajem 2016. godine i njegov posljednji ulazak u ring, odnosno, u MMA oktogon.

‘Čudno bi me gledali zbog svježih novčanica’

Rogan je upitao Basa Ruttena je li ikada vidio da borci dobivaju pune vreće novca. Ranallo se ubacio i rekao:

“Reci mu o prvom putu kada si išao u banku”.



“Bili smo u banci, a tamo dobijete potpuno nove, svježe novčanice, savršeno pakirane, izgledalo je kao novac iz Monopolyja”, rekao je Rutten.

‘Čak i Cro Cop je išao tamo’

“Morao sam ih zgužvati kada bih se vraćao u Kanadu jer bi me uvijek čudno gledali zbog svježih novčanica”, ubacio se Ranallo, a Rutten nastavio:

“Imali su samo jednu sobu u koju su borci dolazili. Svakom borcu su rekli dođi tamo ujutro po novac. Čak i Cro Cop je išao tamo, koji je tada zarađivao po 2 milijuna dolara…”

Rogan je izbezumljeno pogledao Ruttena i pitao:

“Gotovina?! Davali su 2 milijuna u gotovini?”

‘Osjećao sam se kao kriminalac bez da sam bio kriminalac’

“Vjerojatno, svima su davali gotovinu, pa valjda i njemu”, rekao je Bas i dodao da su novac davali i članovima obitelji boraca.

“Smjeli su ponijeti samo po 10 000 dolara, pa su maknuli jednu novčanicu da bude manje od 10 000. No, bilo je lijepo, cool, osjećao sam se kao kriminalac bez da sam bio kriminalac”.

Rogan je i dalje razmišljao o Mirku i njegovoj plaći.

“Ako je Mirko stvarno dobio 2 milijuna u gotovini od teškaškog Grand Prixa, stavio to u kofer i odletio prema Hrvatskoj, to je najgangsterskija stvar koju sam ikada čuo! To je kao scena iz filma”, rekao je Rogan.

Razgovor o zaradi u Prideu i Cro Copu počinje nakon 1 sat i 20 minuta videa.