‘MIRKO JE BOLJI OD FJODORA’: Drži li ova izjava vodu? Glasujte u našoj velikoj anketi

MMA borac Satoshi Ishii (30) kazao je kako je legendarni Mirko Cro Cop Filipović bolji borac od Fjodora Jemljeljanjenka, po mnogima najboljeg MMA borca svih vremena.

“I onda je jače udarao nego Fjodor koji pak radi izniman pritisak na protivnika. Danas bi u njihovoj borbi pobijedio Mirko jer je spremniji, jer živi spartanski.”, kazao je Satoshi Ishii u velikom intervjuu za Večernji list.

Cro Cop se jednom borio protiv Fjodora Jemljeljanjenka

Mirko Cro Cop Filipović jednom se borio protiv Fjodora Jemljeljanjenka. Dogodilo se to 28. kolovoza 2005. godine. Bila je to borba za naslov prvaka u teškoj kategoriji, a do nje je došlo nakon što je ostvario sedam pobjeda zaredom protiv Hinormitsua Kanehara, Shungoma Oyamoma, Josha Barnetta, Aleksandra Jemljeljanjenka, Fjodorovog brata kojeg je nokautirao high kickom.

Nakon toga, Mirko je pobijedio gušenjem u revanšu s Randelmanom, kao i Marka Colemana i Ibrahima Magomedova, Fedorovog sparing partnera. Cro Cop je od Fedora izgubio nakon tri runde jednoglasnom odlukom sudaca.

Prema mnogima najbolji MMA borac svih vremena Jemljeljanjenko kazao je kako mu je Filipović bio dosad najteži protivnik. Borac rođen u Privlaci je za poraz okrivio vremensku razliku i probleme sa spavanjem. Borba Mirka i Fedora je proglašena najboljom MMA borbom svih vremena.

Ishii zatražio pomoć od Mirka

Inače, Satoshi Ishii veliki je prijatelj legendarnog hrvatskog borca koji se u privatnoj dvorani Mirka Filipovića već tjednima priprema za svoju sljedeću borbu. Inače, ovaj “japanski samuraj” dva puta se borio protiv Mirka. Bilo je to 2014. godine i oba je puta izgubio. Cro Cop je u tim borbama bio dominantniji. Sad je odlučio potražiti pomoć od Hrvata.

“Kada sam vidio s kakvom je dominacijom osvojio Rizinov turnir u 43. godini, poželio sam vidjeti kako to Cro Cop trenira, kako se motivira za treninge s kojima se dovodi u tako superiorno kondicijsko stanje. Želio sam da me Cro Cop poduči mnogočemu, pa tako i tim udarcima laktovima s poda koje nitko ne radi tako dobro. Podučio me Mirko i niskim i srednje niskim udarcima nogom, kao i boksačkim tehnikama, odnosno ulaznim kombinacijama, a to je taktika s kojom lakše mogu doći do klinča da bih primijenio ono u čemu sam kao džudaš najbolji, a to su bacanja. Cro Cop ima jako dobro razrađen sustav treninga, a i ponudio mi je jako dobre suvježbače kao što su Saša Milinković i Ante Delija, a ponekad dođe i najbolji srpski borac Darko Stošić. Zbog svega toga trenutačno se osjećam najsretnijim japanskim borcem”, istaknuo je Ishii koji se borio protiv Fjodora i izgubio.

Satoshi Ishii još uvijek je najmlađi teškaški olimpijski pobjednik u džudu, odavno je napustio tatami i po svijetu traga za znanjima koja bi mu pomogla da postane jedan od najboljih MMA boraca svijeta.