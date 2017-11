MIRKO FILIPOVIĆ PROGOVORIO O SVOM SINU: ‘Ne bih volio da postane borac, on ne treba krvariti’

Legendarni hrvatski MMA borac ‘Mirko Cro Cop Filipović’ gostovao je u najpoznatijem showu slobodne borbe na svijetu, uglednom ‘The MMA Hour’ koju vodi Ariel Helwani.

“Hrvatski gladijator”, legenda, pionir slobodne borbe, barem onog novijeg doba, od kad je Pride bio najuglednija svjetska MMA promocija, ponovno je u “sedlu”. Mirko Filipović nije dugo mirovao. Penzija mu je dosadila, treninzi su stalno bili prisutni, pa zašto se onda ne bi još koji put okušao u ringu. S “gladijatorima”…

Cro Cop je u “The MMA Houru” opisao zašto se odlučio ponovno aktivirati ne samo za jedan, nego za čak tri dvoboja u RIZIN promociji. Borilački portal Fight Site kako je u prvom dijelu razgovora progovorio o motivima ponovnog aktiviranja nakon što je prilikom osvajanja Grand Prixa u RIZIN-u najavio kraj karijere.

U Japan na borbu sa sinom Ivanom

U drugom je, pak, otkrio kako će na meč protiv Kohsake prvi puta voditi svog sina Ivana koji će uskoro napuniti 15 godina.



“Želim da upozna Japan, da osjeti atmosferu. Napunit će 15 godina u ožujku, bit će sa mnom u kutu za vrijeme borbe. Želim da osjeti taj adrenalin. Sretan je zbog toga”, izjavio je Mirko Filipović.

Upitan hoće li njegov sin poći njegovim borilačkim stopama, Cro Cop ipak odgovara niječno jer smatra da mu to nije potrebno u životu koji je i bez toga kvalitetan.

“Ne vjerujem. Jako je talentiran kada govorimo o fizičkom potencijalu, ali… Svi to pitaju jer je iznimno jak fizički za svoju dob. Već odrađuje jako teške treninge, može napraviti 20 zgibova, 95 kila je dignuo u bench neki dan, a nema niti 15 godina. Dva puta tjedno trenira, ima dobar cardio. Realno, njemu to ne treba, on ne treba krvariti. Ne očekujem da će biti borac. Ali da budem iskren, ne bih to niti volio. Težak je taj život, jako težak”.

‘Mnogo je poznatih lica iz doba Pridea, čak su i svlačionice iste’

Filipović je istaknuo kako je ponovno izabrao RIZIN upravo zbog toga što ga podsjeća na slavni Pride…

“Mnogo je poznatih lica iz doba Pridea, čak su i svlačionice iste. Tako da mi se probude stare emocije, jednostavno se tako osjećam. Tamo se osjećam tako dobro”, kazao je Mirko Filipović i osvrnuo se na posljednju epizodu Fjodora Jemjeljanjenka i poraz od Matta Mitrionea. Cro Cop smatra da je Fjodor najveći borac u povijesti sporta.

“S Fjodorom bi bila sjajna borba. On je prava legenda ovog sporta. Nije bitno što je izgubio od Matta Mitrionea. Uvijek će biti smatram jednim od najvećih boraca, a za mene je najveći MMA borac u povijesti. Bilo bi mi teško gledati ga na podu kako leži. Matt je odličan momak također, ali bio sam tužan zbog Fjodora. Smatram da je bitno kako napustiš ovaj sport. Njegova zvijezda neće sjati slabije samo zato što je izgubio od Mitrionea, ali smatram da ako sport napustiš s porazom, to ostavlja loš okus u tvojim ustima. Ti se ne osjećaš dobro. Tako da vjerujem da bi trebao otići s pobjedom”, objašnjava Cro Cop.