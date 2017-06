‘JESI LI UZEO 20 000 KUNA SABORSKE MIROVINE?’: Cro Cop poludio na provokaciju u komentarima

Legendarni hrvatski bivši MMA borac Mirko Cro Cop Filipović našao se na udaru svojeg pratitelja na Facebooku.

Naime, Mirko je jučer na svoj službeni Facebook profil stavio fotku sebe kako uživa u ljetnim radostima, odnosno kako leži u bazenu. No, u komentarima se pojavilo pitanje koje je naljutilo “hrvatskog gladijatora”. Jedan “fan” upitao ga “je li uzeo dvadeset tisuća kuna mirovine”?

Uz to, u raspravi koja je uslijedila nakon toga, Mirkov Facebook “frend” bespotrebno je i glupo spominjao i pokojnog Mirkovog oca, Žarka Filipovića koji je preminuo nakon bolesti 1994. godine, a koji je veliki uzor hrvatskoj sportskoj legendi. Otišao je, često je rekao Cro Cop, kad mu je bio najpotrebniji. Mirko je oca neizmjerno cijenio i volio.

To je izazvalo reakciju nekih ostalih Mirkovih obožavatelja koji su, zbog svega navedenog, napali “huškača” i branili svog idola, a onda se javio i sam Cro Cop. Njegov komentar prenosimo u cjelosti.



“Vidi momak, pišeš gluposti tu i vrijeđaš ljude. Prozivaš me za nepostojeću mirovinu. Oca mog spominješ i lazeš. Saborsku mirovinu nemam i svoju mirovinu u kojoj uživam i od koje živim sam zaradio u svom znoju i svojoj krvi. Pošteno da ne može poštenije. Svijet bi bio puno bolje mjesto da nema ljudi poput tebe koji reže i pljuju po svemu što je bolje i uspješnije od njih, a valjda na taj način pravdate sebe i lakše vam vaša muka pada. Ne razumijem zašto si mi slao zahtjev za prijateljstvo kad ne odgovaram tvojim visoko moralnim i ljudskim standardima. Ne sekiraj se za penziju niti za išta drugo, nisam ništa uzeo od svoj domovine. Baš ništa. Nikakve povlastice, poticaje, stanove niti išta drugo. A, koliko sam mogao, dao sam, i promovirao ju koliko sam mogao i kako sam najbolje znao. Ne znam da li uopće imam pravo na neku mirovinu i niti me zanima, jer se ti propisi svako malo mijenjaju, a i boli me patak za nju. Jer sam ja svoju mirovinu zaradio u svojoj muci i krvi i sad guštam u njoj. I nemoj se umisliti da ovo radi tebe pišem i sličnih luzera, već radi ljudi koji me brane ovdje i svadjaju se sa tobom. Ali, nepotrebno, jer se ja sa takvima obračunam s pola snage. I najviše volim takve junačine koji su hrabri iza tipkovnica, a da stanu ispred mene slovo jedno nebi izašlo iz njih Budi pozdravljen i svako dobro”, stoji u komentaru.