MIRKO FILIPOVIĆ OTPUTOVAO U JAPAN: ‘Ovaj sport je okrutan i zahtjevan, nije za svakoga. Kohsaka? Najvažnije je da se ne zakiselim’

Nova je borba pred Mirkom Filipovićem

Na Staru godinu u 11:30 sati u revijalnom dijelu Rizinova World Grand Prixa Mirko Filipović ponovno će krenuti dokazivati da ga vrijeme nije pregazilo, da u njegovim udarcima i dalje ima ‘dinamita’, a sve to protiv 47-godišnjeg japanskog MMA majstora Tsuyoshija Kohsake.

Svoj, 56. ili 57. odlazak u Japan, nije niti sam siguran u brojku, Filipović je prokomentirao za NovuTV.

“Spreman sam i zdrav sam. Forma je super. Baš sam spreman. Pripreme su prošle bez ikakvih ozljeda, koljeno je dobro, suho. Hvala Bogu nije se punilo, sve je u redu.”



Najvažnija je kondicija

Posebnu taktiku za četiri godine starijeg suparnika Filipvoić nema. Stvari su, smatra, jednostavne:

“Nema nikakve posebne taktike u ovoj fazi moje karijere kondicija je najvažnija. Nemam potrebe usvajati neke nove tehnike, ja to sve vrlo dobro znam. Najvažnije je da se ne ‘zakiselim’, ne umorim, a neću. Treba ući u njega, boksačkim tehnikama ga završiti ili ga baciti. Jednostavno pritiskom ići na njega”, kaže Cro Cop uz zaključak koji je stigao na komentar UFC-ovog teškaša Brendana Schauba (31) koji nedavno kazao koliko se divi hrvatskom borcu kojeg je svladao jednom prilikom.

“Slomio mi je nos na šesnaest mjesta i morao sam na operaciju. Imao sam šesnaest šavova na oku, četrnaest šavova na usni. Povraćao sam i bio u velikim bolovima. Nikada neću zaboraviti taj trenutak. On je stajao sav krvav i nemojte zaboraviti da je u toj borbi bio nokautiran. Ali ja sam bio puno više razbijen, lice mi je bilo natečeno. Sjedili smo smo u backstageu. Ja sam povraćao od bolova, a njega su šivali. Sve me boljelo, pogledao sam Cro Copa i rekao, ‘k vragu, što mi to radimo čovječe?+. On me pogledao i s ‘pokvarenim’ engleskim odgovorio; ‘Ovo je život’. I tada sam se prvi put pitao, ‘je li zaista tako? Je li, čovječe?’ I za njega jest. Njemu je to sve. No, za mene nije. Tada sam shvatio da nisam poput njega. Ja ne želim za ovo riskirati svoj život. Ovo nije moja strast. Njemu jest. On se još uvijek bori i razbija ljude. On je apsolutna legenda. Meni uopće nije mjesto u oktogonu s njim”, kazao je tada Schaub.

Nije ovo za svakoga

Filipović je sve ovako sada prokomentirao:

“Vidio sam tu izjavu od Schauba, on je krasan dečko. Ja sam ga u tom meču izdemolirao, ni dan danas si ne mogu objasniti što se dogodilo. Kako sam izgubio, kako sam pao, to je trenutak nepažnje. On je rekao da ne mogu svi taj pritisak izdržati. Ne mogu svi izdržat pritisak ozljeda i nositi se s porazima poraza. Ovaj sport je okrutan i zahtjevan, nije za svakog. Na duge staze sigurno ne.”