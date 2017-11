MIRKO FILIPOVIĆ OTKRIO RAZLOGE SVOG POVRATKA! Legenda se obratila čitavoj Hrvatskoj: ‘Svjestan sam da vrijeme gazi sve, ali…’

Legendarni hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović obratio se čitavoj hrvatskoj javnosti putem svog Facebook profila i otkrio zašto se vraća u profesionalne vode.

Mirko Filipović najavio je takvu mogućnost govoreći o svojoj velikoj želji da svoju oproštajnu borbu odradi protiv velikog Fjodora Jemjeljanjenka, koja se nije dogodila. A kad Mirko ima želju, a njegova želja je povući se sa stilom, onda je želi i realizirati. Nekako smo svi priželjkivali takav scenarij. Cro Cop je i u “mirovini” nastavio s treninzima bez kojih on ne može. To je bio dobar znak da se nešto opako sprema…

“Sigurno već znate kako za Novu godinu ponovno odlazim u Japan odraditi borbu kao rezultat dogovora s Rizinom. Rekao sam nakon Rizinovog turnira da mi je želja odraditi oproštajni meč ukoliko zakrpam ozljede koje su me mučile. Plan je bio meč s Fjodorom, ali dvije stvari su se morale poklopiti, da zakrpam hrskavicu na koljenu i da Fjodor pobijedi Mitrionea. Moj zastupnik je bio na tom meču kao gost i čekala se pobjeda, da se formalizira i nas revanš. Ja sam koljeno zakrpao, ali Fjodor je nažalost izgubio i on je kao opcija propao”, počinje svoje obraćanje pratiteljima i prijateljima na Facebooku, a samim time i čitavoj Hrvatskoj koja jako voli lik i djelo Cro Copa…





“Na kraju je pao dogovor s Rizinom da moja oproštajna borba bude za iduću novu godinu i to sa pobjednikom Rizinovog teškaškog turnira, koji se održava svake druge godine. Onog istog kojeg sam osvojio za prošlu Novu, a koji će finale imati u rujnu iduće godine, tako da bi se pobjednik mogao boriti samnom 31.12.2018. godine. Mogao sam tražiti nekog laganog protivnika za oproštaj od borbi i od svojih navijača i naravno da će borba s jenim od mladih lavova, koji će osvojiti teškaški turnir, biti rizična i teška. Ali, kad mi već moji dragi Japanci rade oproštaj, neka bude sa stilom. Mislim da je bolje časno izgubiti od vrhunskog protivnika, nego pobijediti nedoraslog”, stoji u Mirkovoj objavi na Faceu koju nastavlja…

“Iako ću tada vec ući u 45-tu i iako je vrijeme bilo kakvog dokazivanja bilo kome iza mene, mislim da je obzirom da od uzvrata sa Fjodorom nema ništa, a to mi je bila velika želja, da je to najbolje rješenje, a da bi održao formu, jednostavno moram odraditi borbu 31.12 ove godine i jednu u travnju ili srpnju. Ovisno o dogovoru. Jer ću napraviti pauzu od 2 godine i ući u ring s jednim od zvjeri koji će osvojti turnir je neizvedivo i preopasno. Dvije godine pauze u mojim godinama je jednostavno neprihvatljivo. Moram proći barem kroz dvoje pripreme od 8 tjedana da bi zadržao visoku borilačku formu.”

A to, naravno, ne ide bez jakih i žestokih treninga…

“Žestokih sparinga, šprinteva i svega ostalog što je nužno za ostanak u vrhunskoj borilačkoj formi. To, nažalost, ne mogu raditi tek tako, ako nemam borbu ispred sebe i motiv za pobjedom. Teoretski se takve pripreme mogu raditi i iz ‘čista mira’ ali kako da se natjeram da prolazim kroz to tek tako, radi održavanja. U mojim godinama i s toliko borbi iza sebe neizvedivo. Rekao sam već, nakon prošle nove godine, da odlazak kao pobjednik nema cijenu i zaista nema, i zato ću se spremiti za tu borbu kao nikada. Što se tiče protivnika za ovu novu godinu, još ne znam ništa. Samo znam da su dvojica, oba mlađa po 15 godina, odbili borbu protiv mene. Vjerovatno im je žao prebiti gospodina od 43 godine. Hvala im na tome. O kome se radi nije moje da govorim. Ipak će Rizin naći nekog malo manje osjećajnog da prihvati borbu i da budem iskren MMA je bez rasprave najokrutniji sport današnjice, ali vjerujte da bi se ja volio boriti još 20 godina. Toliko volim taj sport i taj adrenalin. Te krvave pripreme i ta putovanja sa svojom ekipom. Ali svjestan sam da vrijeme gazi sve i svjestan sam da sam rastegao karijeru preko svih uobičajenih granica. Ali koliko god ja to volim, svjestan sam svega, i naše ljudske prolaznosti i svjestan sam da sam došao do one zadnje, ali zadnje faze karijere. Jer prirodu i njene zakone nitko nikada nije prevario pa neću ni ja. Pozdrav svima”, završava Mirko svoju objavu.