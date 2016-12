MIRKO FILIPOVIĆ BEZ IKAKVE ŠANSE?! Cro Cop je za kladionice potpuni autsajder protiv Kinga Moa

Pred hrvatskim majstorom borilačkih vještina Mirkom Filipovićem (42) četvrtfinalni je dvoboj Rizinova Grand Prixa u Japanu.

Suparnik mu je 35-godišnji američki borac Muhammed Lawal, a cijeli program u Saitama Areni počinje u četvrtak u 7 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Mirkova je borba 13. i posljednja po rasporedu.

ODRAĐENO SLUŽBENO VAGANJE: Cro Cop je gotovo deset kilograma teži od svog suparnika

CRO COP ‘OPRAO’ SILVU: ‘Biti kukavica jest nešto najgore, a on je mali miš’



Mirko devet kilograma teži

Dan uoči borbe odrađeno je i službeno vaganje pri čemu se pokazalo da Cro Cop ima 106 kilograma, odnosno čak devet više od njegovog suparnika Kinga Moa. Prošlogodišnji osvajač Rizinova Grand Prixa uskočio je na mjesto Wanderleija Silve i čini se znatno opasnijim suparnikom od Brazilca.

Nisu to propustile primijetiti ni kladionice prema kojima je Lawal znatno bliži pobjedi. U hrvatskim se kladionicama, naime, koeficijenti na Amerikanca kreću od 1,45 do 1,50, dok na Filipovićevu pobjedu iznose velikih 2,45 do 2,50.

Pobjednik ovog dvoboja dva dana kasnije ide na boljeg iz para Kaido ‘Baruto’ Hoovelson – Tsuyoshi Kosaka, a na Staru godinu je na rasporedu i finale. U Saitama Areni gledat ćemo dvije runde po pet minuta u četvrtfinalnim i polufinalnim borbama, dok će se finalna borba voditi u tri runde. U slučaju neodlučenog ishoda borce čeka i dodatna odlučujuća runda.