MIOČIĆ ODBIJA BITI DETRONIZIRAN: ‘Vjerujem da je to svima postalo očito – sasvim je jasno da UFC želi da izgubim, ali…’

Jedanaest dana ostalo je do borbe Miočić-Ngannou

Stipe Miočić i Francis Ngannou udaljeni su jedanaest dana od međusobnog ogleda za naslov teškaškog prvaka UFC-a, meča u kojem Miočić, američki predstavnik hrvatskog porijekla, traži rekordnu treću obranu titule najjačeg čovjeka svijeta protiv razornog kamerunsko-francuskog izazivača.

Dojam je da UFC favorizira 31-godišnjeg Ngannoua kojeg bi (mnogi) željeli vidjeti na tronu elitne kategorije, a isti taj dojam ima i Miočić kojem ne pada na pamet biti detroniziran zbog tuđih interesa.

Miočić se ne boji

“Vjerujem da je to svima već postalo očito, naravno da žele da izgubim. Moram priznati da osjećam manjak poštovanja s njihove strane, no neću dozvoliti da me to uznemirava. Stvorili su taj ‘hype’ oko njega jer udara strašno jako. Meni je to jasno i ozbiljno smo shvatili tu njegovu snagu, no ja sam se već borio protiv sličnih boraca. I neću ništa govoriti previše o tome. Ja nisam ‘trash talker’, ja sam tip koji se voli boriti”, kazao je Miočić tijekom javljanja u MMAHour show Ariela Helwania, a prenosi Fightsite.hr.



Navedeno favoriziranje četiri godine mlađeg Ngannoua Miočić vidi i kao priliku da postane prvi borac koji je triput branio pojas u kategoriji UFC-ovih teškaša.

Ima ‘hype’ i snagu udarca

“Pritisak je apsolutno na njemu, ne vidim kako mu je taj ‘hype’ neka prednost. Uostalom, tipovi koje je on pobijedio da bi došao tu, ja sam ih pobijedio isto tako uvjerljivo i to prije dvije godine, kada su bili puno bolji nego sada. Tako da nema smisla to niti komentirati”, veli Miočić uz dodatak:

“Iskreno, pogledao sam njegove dvije borbe. Vidio sam borbu protiv Hamiltona gdje je pobijedio kimurom, no nismo vidjeli puno borbe na podu. Osim toga sam još pogledao samo borbu protiv Arlovskog. On će 20. siječnja imati taj ‘hype’ i imati će snagu udarca. A onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.”