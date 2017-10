MAVROVIĆ POHVALIO I UPOZORIO HRGOVIĆA: Šaka sa Srednjaka ne želi da Hrga pogriješi kao što je on protiv Lewisa

Pobjedu koju je Filip Hrgović ostvario na premijeri u svijetu profesionalaca prokomentirao je legendarni hrvatski boksač Željko Mavrović prisjetivši se i svoje borbe protiv Lennoxa Lewisa za teškaški naslov po WBC verziji.

Hrgovićev debi među profesionalcima trajao je 90-ak sekundi, toliko mu je, naime, bilo potrebno za tehnički nokaut protiv Brazilca Zumbana. Svoj dojam tog meča Mavrović je podijelio s Večernjim listom.

‘Već sada je sjajan’

“Imao sam prilike vidjeti Filipa na djelu i ovog ljeta na dva sparinga koja je imao s jednim ozbiljnim srpskim profesionalcem i već tada bilo mi je drago konstatirati da je u zavidnoj boksačkoj formi. Ovo u subotu bio je samo nastavak toga, i to protiv protivnika po mjeri za prvu profesionalnu borbu. Lijepo mi je bilo vidjeti njega i njegova trenera Yousefa Hasana, djelovali su mi dostojanstveno i elegantno u tim hrvatskim crveno-bijelim bojama.”



Kao bivši europski prvak Mavrović smatra da Hrgović ne bi smio niti trebao zanemariti mogućnost jurišanja na tu titulu.

“Filip bi se za europski naslov mogao boriti već za godinu do godinu i pol. Za nas koji dolazimo iz manjih zemalja to nije loš put, a ja bih rekao i da je sigurniji. Meni je taj europski naslov dao dimenziju više i omogućio borbu za svjetski naslov. Hrgović je već sada sjajan i nitko s njim neće boksati zato što mu se hoće, jer boksati s Francuzom, Nijemcem ili Englezom znači više novca. No, možda je dobar i put preko naslova neke manje federacije koja nije WBC, WBA, IBF i WBO.”

‘U tome sam pogriješio’

Prokomentirao je Mavrović i Hrgovićevu kilažu. U odnosu na osvajanje olimpijske bronce, Hrgović je sada četiri ili pet kilograma lakši, odnosno teži 101 kilogram.

“Filip je visok 198 centimetara i vjerujem da će mu za prave mečeve trebati koji kilogram više jer bi s njima bio opasniji. No, on mora sam osjetiti sebe, možda mu više odgovara da su mu mišići vitalniji, da ima više zraka u plućima. Ovog puta vidio sam neke serije koje nisu bile uobičajene za njega u olimpijskom boksu. Ja sam na 191 centimetar u prosjeku imao oko 101 kilogram, ali u borbu s Lennoxom Lewisom ušao sam sa 96,7 kilograma i u tome sam pogriješio”, zaključio je Mavrović prisjećanjem na jedini poraz u svojoj profesionalnoj karijeri kroz koju je upisao i 27 pobjeda, od kojih 22 nokautom.