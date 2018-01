MARKO PETRAK ZA NET.HR NAJAVLJUJE BORBU GODINE: ‘Ako Stipe obrani pojas, UFC-u srušit će se svijet. Samo, strah me jedne stvari…’

Pred Stipom Miočićem najveći je izazov njegove dosadašnje karijere.

Bliži se trenutak kad će sva medijska pisanja, rasprave, prognoze i predviđanja pasti u drugi plan, a jedino mjerilo UFC vječnosti bit će TD Garden u Bostonu. U nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu, Stipe Miočić (17-2-0) po treći puta u svojoj karijeri ući će u kavez kao branitelj teškaškog pojasa.

Oni koji ga poznaju, kako se to moglo vidjeti u medijima, govore kako je Stipe izuzetno smiren i uvjeren kako će i po treći uzastopni puta obraniti pojas i tako postati prvi kojem je to pošlo za rukom u kraljevskoj teškoj kategoriji u UFC-u. Najveći od najvećih…





Digla se histerija oko Ngannoua

Međutim, ovog puta čeka ga najveća borba karijere. I najstrašniji protivnik. Francis Ngannou (11-1-0). Kamerunsko-francuska zvijer, prema službenom vaganju uoči borbe teška 118.8 kilograma, razornog udarca, udarač oko kojeg se digla prava medijska histerija u Americi nakon ekspresnih i moćnih nokauta.

Posebno je njime oduševljen šef UFC-a Dana White, koji je u njemu uvidio onog koji će ga izvući iz krize zbog, između ostalog i pada prodaje PPV-a. Pa ga je počeo i javno favorizirati. Ništa novo. Stipe već dugo pokušava izvući bolja primanja nego što ima sad, što ga svrstava u red najslabije plaćenih prvaka u UFC-u. Nije marketinški isplativ kao Ngannou. Miran je tip, povućen, vatrogasac… Ne razmeće se puno riječima. I uvijek je “underdog”. Podcijenjivanje je ono što mu je jako dobro poznato kad je u pitanju Dana White i UFC…

Spašavanje PPV-a

“PPV-ovi su dosta pali i to je i razlog zašto još više na očajnički način pokušavaju doći do neke umjetno stvorene zvijezde. Problem je, s druge strane taj, da ako se to ne obistini i ako se pokaže da ta zvijezda nije kvalitetna i dobra, kao što su je oni propagirali i reklamirali, onda sav taj uloženi trud i novac padaju u vodu, a vi se nađete u nezavidnoj situaciji, prema borcu koji to nije zaslužio”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Marko Petrak, suvlasnik i novinar borilačkog portala Fight Site, s kojim smo porazgovarali uoči “borbe desetljeća”, kako su je nazvali američki mediji.

Borba u kojoj će Stipe imati dva protivnika. Ngannoua i UFC koji želi na tronu vidjeti Predatora…

“Prema Stipi se događa sportska nepravda. Ali s druge strane, radi se o kompaniji koja je privatna, komercijalna, ne radi se o nekakvoj ligi, to je profesionalni sport i svaki vlasnik sa svojim novcem može činiti što hoće. Možemo mi sad tu moralizirati, ali ne možemo mu ništa reći jer je to njihov novac, oni rade s njim što god hoće. No, oko Ngannoua se stvorio umjetni hype jer, ako pročitate pravu analizu, kao što je ona Dana Hardyja, analitičara čija se analiza trenutno najviše smatra relevantnom u MMA svijetu, on će na svim poljima dati prednost Miočiću i reći će da je on favorit. Baš kao i ozbiljni UFC borci koji su govorili o njemu. Moje mišljenje da je Stipe bolji u svakom segmentu, osim pojedinačnog udarca rukom, ali borba je borba”, istaknuo je Petrak i priča nas je odvela u smjeru nečeg što se itekako našlo kao tema razgovora pratitelja slobodne borbe. Naime, Ngannou je moćan borac, u to nema sumnje, ali je li on uistinu toliko impresivno prezentirao svoje borilačko umijeće ili je UFC-ova hype mašinerija na čelu s Danom Whiteom odradila svoj posao?

Već viđene greške UFC-a

“UFC čini istu grešku koju je činio s Rondom Rausey, kao što je činio sa Conorom McGregorom. Sav svoj novac, sve svoje resurse, svoje vrijeme i pažnju, ulažu u jednog čovjeka za kojeg misle da će im biti mesija spasitelj i da će prodavati milijune PPV-ova kad postane prvak. Da se u Stipu komercijalno ulaže toliko koliko se ulaže u Ngannoua, bio bi on puno veća zvijezda nego što je sad. U Clevelandu ga obožavaju, mislim, čovjek je vatrogasac, spašava ljude, faca je… On je istinska vrijednost”, rekao nam je Marko Petrak i prokomentiro Ngannouov nastup u Zagrebu prije gdinu i pol dana, na UFC 86 Fight Night na kojem je pobijedio Curtisa Blaydesa…

“Gledao sam ga praktički iz prvog reda tada je imao jako puno rupa u svom hrvanju, taktici i tehnici boksa, imao je dosta stvari koje treba ispraviti. Neke je ispravio, ali pitanje je može li se čovjek od 120 kg uopće boriti se pet punih rundi. Naime, prema nekim istraživanjima idealna težina je od 107 do 110 kg, to je baš neka idealna težina za borca u teškoj kategoriji. Imali su ju Cain Velasquez, Dos Santos, Mirko Filipović, Stipe Miočić… To su neki idealni gabariti. Pravo je pitanje kako će Ngannou reagirati, ne u jednoj, nego u mnogo situacija u kojima ga do sad nismo vidjeli, a u kojima smo vidjeli Miočića. Između ostalog i to da se Miočić zna boriti u pet rundi, na duge staze, rekli bi smo. Gledao sam ga sad uoči borbe, radio je na fukuserima, nakon tri runde već se bio uspuhao, otvorio je usta. Definitivno mu kardio ne ide u prilog. To će biti Stipina velika prednost”, istaknuo je Petrak i ušao u srž…

Što više izmoriti Ngannoua

“Stipe ima jako dobar tim iza sebe, iako je dosta podcijenjen jer nije toliko eksponiran, manji je tim. Oni su uvijek pronašli načina pripremiti savršenu taktiku. Miočić se borio s najjačim udaračima u diviziji kao što su Mark Hunt, Dos Santos ili Roy Nelson, Stipe je uvijek znao dobro izbjegavati njihove najvažnije udarce jer je imao dobro pripremljenu taktiku. Tako da sam optimističan u tom smjeru i mislim da zna što treba raditi protiv Ngannoua. Prvih dvije i pol do tri minute uopće se ne bi trebao upuštati u nikakve razmjene udaraca, a ako i dođe do neke izmjene, da pokuša meč dovesti do žice, u neki hrvački klinč i proba baciti Ngannoua, izmoriti ga što više, tako da se zakiseli u prvoj rundi. Kako meč bude odmicao, druga runda do polovice, Stipe će trebati nastojati izdržati, odnosno da jednostavno nekako konzervativnije priđe tome meču. Ne kao protiv Dos Santosa kad je išao više prema naprijed, nego da se lateralno kreće, izbjegava njegov aperkat i desni swing i nakon toga jednostavno počne preuzimati inicijativu u borbi. Sve više boksati, a onda u trećoj rundi ići na rušenje i dovršavanje posla na parteru. Svi pametni analitičari isto govore kad pričaju o tome kako bi Miočić trebao pobijediti taj meč, nisam otkrio toplu vodu”.

Miočićeva samouvjerenost

Kad Petrak govori o Miočiću, onda jednu stvar također naglašava…

“Jedino što me glede Miočića malo brine je ta njegova samouvjerenost da može primiti udarac. To smo imali prilike vidjeti i u nekim njegovim prijašnjim mečevima. On je i protiv Werduma primio nekoliko teških udaraca, protiv Overeema je bio u nokdaunu, protiv Dos Santosa je primio nekoliko low kickowa, koji su ga gotovo onesposobili, protiv Dos Santosa u njihovom prvom meču kad su se dobro potukli… Stipe je siguran da može primiti udarac, a to nije dobro. Jer kad vam to prijeđe u naviku, kad vam se godinama na isti način borite, teško je onda uvijek paziti na ne prođe niti jedan udarac. Iako je Miočić i to uspio protiv Nelsona i Hunta. Iskreno, strah me zbog toga. Ono što je Ngannou napravio Overeemu, slažem se s time da je Overeem bio nepažljiv, ali kako je on ispalio taj aperkat, kao da je nekakvu bombu ispalio. To još nisam vidio”.

‘White će izgledati kako je izgledao kad je Holm nokautirala Rousey’

I sad zamislite da Stipe Miočić pobijedi Ngannoua i po treći puta obrani naslov. Usprkos svemu. Filmska priča, ljudska pravda…

“Ako Stipe, daj Bože, obrani pojas, ja mislim da će se Danu Whiteu i ekipi raspasti svijet. Da će White izgledati kako je izgledao kad je Holm nokautirala Rousey. Izgubljeno i nesretno. Ali opet, s druge strane, ako su pametni mogu to pretvoriti u svoju korist. Jednostavno, mislim da je Stipe marketinški prilično dobro iskoristiv. On nije previše elokventan, ne voli previše pričati s medijima. UFC nije niti pokušao iskoristiti to što je Stipe vatrogasac, što spašava ljude, to št je heroj, to što radi, to što izgleda prilično normalno. UFC nema izbora, ako Stipe skine Ngannoua, ostaje mu možda još skinuti Velasqueza i to je to da dovijeka caruje u kraljevskoj teškoj kategoriji. Jer osim njih, trenutno, ja ne vidim nikog tko bi ga mogao skinuti. Morat će naći način da svi budu sretni, “, zaključio je Marko Petrak.