MAJKA SVIH GAFOVA: Najpoznatiji najavljivač borbi napravio pogrešku koja je šokirala borilački svijet

Michael Buffer je bez ikakve sumnje najcjenjeniji i najpoznatiji najavljivač boksačkih i borilačkih mečeva, čovjek čiji je poklič ‘Let’s get ready to rumble!’ jedan od najprepoznatljivijih u svijetu sporta i koji mu je, u konačnici, priskrbio stotine milijuna američkih dolara. Buffer je, također, i čovjek koji može pogriješiti.

Kad on to napravi, onda je to vijest, a takva mu se pogreška potrkala nakon borbe održane nedavno u Carsonu kada je sakupivši bodove suca stao na sredinu ringa da pročita ime pobjednika meča u kojem su snage odmjerili Juan Francisco Estrada i Carlos Cuadras.

Buffer je primio mikrofon i napravio gaf koji punditarena.com naziva majkom svih pogrešaka nakon što je iskombinirao imena dvojice pa pobjednikom nakon jednoglasne odluke suca proglasio nepostojećeg Carlosa Estradu. Krenulo je slavlje u jednom dijelu ringa, nevjerica u drugom, a onda obrat.

Uostalom, kako je sve izgledalo najbolje dokazuje ova snimka koju možete vidjeti ovdje.