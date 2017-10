LEONARO PIJETRAJ ZA NET.HR: ‘Ono što smo vidjeli u Cardiffu je sramota za boks. Ništa čudno za britanske suce, oni to stalno rade’

Jedan od najboljih hrvatskih boksačkih trenera, proslavljeni stručnjak Leonardo Pijetraj za Net.hr prokomentirao je borbu za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji po WBA i IBF verzijama između Anthonyja Joshue i Carlosa Takama u Cardiffu pred 80, 000 gledatelja prošle subote.

Anthony Joshua slavio je prekidom u 10. rundi protiv 36-godišnjeg kamerunsko – francuskog borca Carlosa Takame. No, borba je imala kontroverzan završetak. Samo dvije runde dijelile su Takamu od toga da postane prvi boksač kojeg osam godina mlađi Joshua nije nokautirao. U tome ga je odlučio spriječiti domaći sudac Phil Edwards koji je prekinuo borbu.

Borba nije trebala biti prekinuta

Sudac borbe, 61-godišnji Velšanin iz Prestona, prekinuo je meč u trenutku kad je Joshua imao seriju udaraca. Istina, Takam je bio uzdrman, ali to nije bilo za prekid. Bio je na nogama, sposoban nastaviti borbu, kordinacija tijela mu je bila zadovoljavajuća, niti u jednom trenutku Takam tijekom borbe nije bio u nokdaunu, kao što niti u jednom trenutku svojom kordinacijom tijela nije pokazivao da je u nokdaunu, da nije sposoban nastaviti borbu.

Referee stopped the fight early, glad AJ got his 20th win #TeamAJ #JoshuaTakam pic.twitter.com/nn0P3cco35 — Nadia (@nadiiaali_) October 28, 2017

Istina, Takam je imao dvije posjekotine iznad oba oka (arkada), ali krvarenje je bilo sanirano, ozljede Takami nisu smetale u vidnom polju niti je poslije toliko jako krvarilo iz posjekotina. Stoga, jasno je kao dan dan da sudac nije trebao prekinuti borbu. S tim se slaže i Leonardo Pijetraj…

Britanski suci znaju prerano prekinuti mečeve

“Gledajte, ono što se dogodilo na kraju meča, mogu samo kazati da je to bila jedna sramota za boks. Sudac nije trebao prekinuti borbu. Takam je dobio neke udarce, ali ono što se jasno vidjelo je da nije bio uzdrman, ne vidno, ne za prekid… No, to nije ništa čudno ako se uzme u obzir da je borbu sudio britanski sudac. Znači, meni je nepojmljivo da meč za naslov prvaka svijeta, u kojoj je jedan borac Britanac i koji se odvija na ‘Otoku’, sudi domaći sudac iz Velike Britanije”, kazao je za Net.hr Leonardo Pijetraj i nastavio:

“Svaki puta kad se spreman gledati neku borbu u kojima sude britanski suci, moram se psihički spremiti za neke stvari. Posebno za to da postoji mogućnosti da se borba prekine ranije. To su Britanci, oni to stalno rade i s tim će se netko morati ozbiljno pozabaviti”.

Kad sudac prekida borbu, u kojem trenutku?

“Znači, pravila su jasna. Dakle, ako se tijekom odborojavanja do deset boksač ne digne s poda ili ako tijekom odbrojavanja pokazuje svojim reakcijama da nije spreman nastaviti borbu. E, onda se prekida meč.. A ne u ovom slučaju. Takam niti u jednom trenutku nije bio nokautiran, u nokdaunu, nije bio na podu… Čemu onda prekidati borbu? Sudac nije taj koji će voditi brigu o zdravlju boksača, za to je zadužen trener boksača. Humanizirati boks nije potrebno, a priče kako je sudac štitio boksača su gluposti… Pa tko je sudac da humanizira boks? Ovo je kontaktni sport, boksač pada, ustane i bori se do kraja. Ako se boksom netko ne može baviti, neka se ne bavi. Neka ga i ne gleda… Upravo zbog toga se gubi na atraktivnosti ovog sporta. I u ovom meču, što je više odmicao, atraktivnost je rasla, najaznimljiviji trenutak, odnosno najatraktivniji trenutak u borbi bio je kad je Takam nehotice Joshui slomio nos. Bolje da takvi suci više ne sude mečeve. Sudac je uništio borbu svojim prekidom i Takama i publiku u Cardiffu zakinuo za ljepotu ovog sporta, nalijepio borbi stigmatu kontroverzne, a Kamerunca, koji se dobro borio protiv favoriziranog protivnika, opasno zakinuo. Iako nema sumnje u to da Joshua nije bio bolji i da ne bi pobijedio. Bi, ali neka onda to odradi do kraja, neka nokautira protivnika… A ne ovako”, izjavio je Pijetraj.

Takam iznenadio protiv Joshue

Takam je iznenadio protiv Joshue. Unatoč tome što je u borbu uletio nakon što je zbog ozljede odustao Kubrat Pulev i imao samo dvanaest dana za pripremu za svoj najveći meč karijere…

“Je, Takam je bio iznenađujuće dobar. Oduševio je svojim gardom i pristupom. Iako, po meni, trebao je više raditi prema naprijed i ne se toliko povlačiti nazad”, istaknuo je boksački stručnjak Pijetraj i na našu konstataciju da je Takamov stil podsjećao na boksački stil legendarnog Joea Fraziera, posebno u njegovoj borbi protiv Muhammada Alija. Takam je niži od Joshue i svojim gardom i ulascima u protivnika, forsiranjem klinča, podsjetio je na Fraizera protiv Alija. Ali je također bio viši od Fraizera, kao Joshua što je viši od Takama…

“Dobro, Takam je podsjetio na Fraizera možda zato što je građom i izgledom (visina, tamna put) sličan legendi. No, Fraizer je puno više radio ulascima u protivnika, a Takam u ovoj borbi ipak je morao više ulaziti unutra. A on to nije dovoljno radio”, objasnio je Pijetraj.

Anthony Joshua zasluženo je pobijedio, ali isto tako Takam je pokazao kako svjetski prvak i aktualni vladar “kraljevske” teške kategorije ima slabosti…

Joshua ima slabosti

“Da, Joshua ima slabosti. Prvo, ne obraća dovoljno pažnju na obranu. Svjestan je svoje snage, razornih udaraca pa uglavnom ‘igra’ na tu kartu. Jedva čekam vidjeti Joshuu protiv jednog jakog boksača. Budimo iskreni, osim Klička Joshua do sad i nije imao nekih preozbiljnih boraca. Njemu se dosta gradila karijera. Isto tako, čini se kako Joshua ima problema s kondicijom. On je protiv Takama već u četvrtoj, petoj rundi bio uspuhan. Baš ćemo vidjeti kako će Joshua izgledati protiv jednog Deontayeja Wildera koji je opak boksač, jak udarač… Ima dobru distancu, širok raspon ruku… E to će za njega biti izazov. Tu ćemo vidjeti od čega je stvarno Britanac napravljen… No, načekat ćemo se se još do te borbe. Ona se sigurno neće dogoditi uskoro jer se prije moraju odraditi neke druge borbe koje će onda i podići cijenu samom meču Joshua – Wilder. Dakle, prvo se treba postići neka komercijalna visoka cijena. Kad cijena za tu borbu bude zadovoljavajuća, a svim znamo da je boks danas postao veliki biznis, onda će se meč Joshue i Wildera i dogoditi”, zaključio je Leonardo Pijetraj.