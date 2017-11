LEGENDA ZAVRŠILA KARIJERU NA BRUTALAN NAČIN: Uništila protivnika za 56 sekundi

Foto: Screenshot: You Tube

Ben Askren je završio svoju profesionalnu borilačku karijeru na briljantan način, tako što je u prvoj minuti (u 56 sekundi borbe) tehničkim nokautom savladao japansku legendu, Shinyu Aokija na ONE FC 65 eventu, javlja Fight Site.

ONE FC-ov velter prvak je već ranije najavio kako će mu to biti posljednja borba u profesionalnoj MMA karijeri i odradio ju je na najbolji mogući način. Spomenuti borilački portal ističe kako je Ben Askren odradio možda i najbolju borbu u karijeri. Askren je karijeru, tako, završio sa skorom 18-0, uz 11 pobjeda prekidom.

No, ostaje žal da nikada nije nastupio u UFC-u, gdje bi svakako imao što ponuditi. Tako nažalost nikada neće znati pravu vrijednost ovog borca. Što se tiče samog meča, odmah na početku borbe borci su se odmah našli u klinču. Aoki je pokušao Askrenu napraviti leteću polugu na ruci, ali to mu nije uspijelo. Askren je, tad, krenuo u napad i finiširao svog protivnika. Pogledajte kako je to izgledalo.