MIRKO FILIPOVIĆ OTKRIO DETALJE KALVARIJE S OZLJEDOM: Legenda je prošla pravi pakao! ‘Bol je toliko bila jaka da sam na par sekundi ostao bez svijesti’

Legendarni bivši hrvatski MMA borac, pionir slobodne borbe u Hrvata Mirko Cro Cop Filipović, putem svog Facebook profila obratio se svojim pratiteljima na spomenutoj društvenoj mreži, a samim time i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, kako bi objasnio situaciju sa svojim koljenom.

Mirko Filipović u petak je gostovao na Novoj TV i otkrio kako je u veljači ove godine bio podvrgnut operaciji koljena s kojim je imao velikih problema. Cro Cop je kazao kako je to uspio sanirati, što je nevjerojatno. Istaknuo je i kako je odradio jedan zahvat transplantacije matičnih stanica, i kako je to prvi takav zahvat u Hrvatskoj.

Zahvat koji ga je preporodio

Meni je zapravo za cijelo koljeno narasla nova hrskavica. Nevjerojatno, definitivno budućnost medicine”, ispričao je Cro Cop koji je nakon toga dobio puno upita vezano za koljeno, oporavak, operaciju… Mirko Filipović odlučio je otkriti sve o ozlijedi, kako je do nje došlo, kakvu kalvariju je prošao, odnosno kako je sve završilo…

“Koljeno mi je stradalo još 2008. godine na jednom treningu u Pragu. Lik od svojih 110 kg pao je preko noge, da sad ne objašnjavam. Uglavnom, kako koljeno je ispalo iz svog ležišta. I u njemu je puklo sve što može puknnuti. Tolika je jaka bila bol da sam na par sekundi ostao bez svjesti. Pukli su ligamenti, križni i kolateralni, meniskus je bio stradao do kraja. Oštećena i hrskavica. Na tom koljenu sam nakon toga odradio čak četiri operacije”, napisao je u uvodu svog posta Mirko Filipović i nastavio:

Potrgane ligamente komprenzirao snagom mišića nogu

“Koliko toliko je to funkcioniralo. Potrgane ligamente komprenzirao sam snagom mišića nogu. Ali kad je hrskavica otišla, nije više bilo pomoći… Koljeno se bilo punilo nekakvom tekućinom od koje natekne i boli, te koje mi onemogućava da savijem nogu. Prvo sam to rješavao drenažom i ledom nakon svakog treninga, ali sredinom prošle godine to više nije funkcioniralo te sam morao u presjeku dva puta tjedno u ‘Ligament’ kod mog doktora Bućana na punktaciju koljena. To je odvratan i bolan postupak u kojem vam zabiju iglurinu u koljeno i vade tu tekućinu. Tako sam prošao pripreme za RIZIN”, otkrio je veliki Mirko kakvu je bol prolazio, kakvu golgotu je pobijedio na putu prema svom uspjehu, prema slavi…

‘Muka se, na kraju, isplatila!’

“Muka se, na kraju, isplatila! Napravio sam, odmah po svom povratku i magnetsku rezonancu koljena koja je pokazala kako je hrskavica u potpunosti uništena. I to je razlog oticanja koljena i bolova u njemu. Imao sam opciju ugradnju umjetne hrskavice, ali je postupak oporavka katastrofalno dug. Godina dana, od toga 6 mjeseci na štakama i prva 2 mjeseca se ni pod razno ne smijem osloniti na tu nogu. Ali sam to jednostavno morao riješiti, ne radi eventualnih borbi jer u onom stanju nema teorije da bi prošao kroz još jedne pripreme, već radi kvalitete svakodnevnog života i bio sam spreman i na tu opciju”, istaknuo je Cro Cop i objasnio zahvat koji mu je promijenio život…

Transpatacija matičnih stanica koje se uzimaju s unutrašnjeg dijela trbuha

“Nakon toga mi je dr. Primorac sugerirao jednu potpuno novu metodu, tzv. ‘Lipogems’. To je transpatacija matičnih stanica koje se uzimaju s unutrašnjeg dijela trbuha i transplatiraju se u koljeno. Garancije za uspjeh nije bilo, ako se uzme u obzir da sam to prvi radio u Hrvatskoj. Tako da nije bilo sustavnog praćenja rezultata i efikasnosti, a i u ostatku svijeta je je to nova metoda. Uglavnom, sve se radi u lokalnoj anesteziji i isti dan sam bio kući, a drugi dan već lagano trenirao. Dva mjeseca nisam smio trčati ali sam smio voziti bicikl jer je on puno manje opterećenje za koljeno. Nakon 2 mj počeo sam sa trčanjem i koljeno je bilo posve suho i bez reakcija. Danas, nakon 8 mjeseci, zaboravio sam da sam imao ikakvih problema s koljenom, a treniram punim intezitetom od trčanja, čučnjeva s velikim težinama, do svega drugoga. Malo je reći da sam sretan i prezadovoljan. ‘Em sam spasio koljeno koje mi je potrebno radi kvalitete svakodnevnog života, ’em sam to riješio bezbolno u jednom danu i bez ikakvog procesa rehabilitacije”, zaključio je Mirko Filipović.