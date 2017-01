KRAJNJE NESPORTSKI, ALI MAKSIMALNO UČINKOVITO: Poslao ga u zemlju snova u drugoj sekundi

Često se u svijetu borilačkih sportova može čuti kako se borci međusobno poštuju i da je ono što se zbiva u ringu u potpunosti suprotno njihovom ‘pravom’ licu. Nesportski potezi zbog toga se, nepisano je pravilo, u pravilu izbjegavaju.

Upravo to nepisano pravilo na krajnje nesportski, ali maksimalno učinkovit način iskoristio je Ibragim Halilov koji je u subotu tijekom WBK 22 u samo dvije-tri sekunde okončao svoju borbu protiv Bahtijara Barotova poslavši ga u zemlju snova kad ovaj to nije niti najmanje očekivao.

Halilov je, naime, iskoristio trenutak na početku same borbe u kojem, uobičajeno je, borci meč započinju dodirivanjem rukavica nakon zvona. Odglumio je da će to i sam napraviti no umjesto toga je snažnim udarcem u bradu suparnika okončao tek započetu borbu. Sve po pravilu. Zvono je označilo početak borbe i suparnik je morao biti spreman i na takav potez, kako god neuobičajen, za neke i ‘prljav’ on bio.