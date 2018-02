KOGA JE MIOČIĆ SVLADAO, JE LI NGANNOU PREVARANT? ‘Recite mi, gdje je njegov rodni list? On ustvari ima 40 godina!’

Derrick Lewis spreman je na povratak borbama

Nešto više od dva tjedna ostala su do povratka Derricka Lewisa profesionalnim borbama, posljednju je snažni udarač iz kategorije UFC-ovih teškaša koji nastupa pod nadimkom ‘Crna zvijer’ odradio u lipnju prošle godine kada je Mark Hunt prekinuo njegov niz od šest vezanih pobjeda u UFC-u.

Tybura pa Ngannou

Poljak Marcin Tybura trebao bi mu poslužiti za povratak na pobjedničke staze, a na njima bi onda mogao susresti i Francisa Ngannoua, borca kojeg je Stipe Miočić svladao u borbi u kojoj je po treći put obranio naslov prvaka. No, francusko-kamerunski ‘Predator’, ako je vjerovati Lewisu, možda i nije onaj za koga se predstavlja.

“Da, spreman sam na borbu s njim ovaj tren. O tom tipu, kada me netko nešto o njemu pita, uvijek kažem nešto lijepo, a on mene podcjenjuje u svakom svom istupu, govori da nisam njegova razina, da sam presporom i slične stvari. Baš me briga, ali ne moraš po meni s*ati baš u svakoj prilici koja ti se pruži. A on se*e, a nikad ne kaže da se želi boriti sa mnom”, kaže Lewis i potom, prenosi mmamania.com, dodaje:



Siguran je da laže

“Taj je*ač majki star je barem 40 godina. Kažu da je bio beskućnik pa vjerojatno niti ne zna svoju dob. Recite mi, gdje je njegov rodni list. Čovječe, on ima 40 godina, u njemu ima svačega. Kažu da je mlađi od mene, ali nema nikakve šanse da je to točno.”

Ngannou je 31-godišnjak, godinu dana mlađi od Lewisa, premda se ovaj potonji, koji će se protiv Tybure boriti 18. veljače na UFC Fight Night 126 eventu, s time baš i ne slaže.