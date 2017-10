KAOS NA PRESICI: Vasa Psihopata izgubio živce i napravio cirkus! ‘Je*at ću ti mater u pi*ku. Boli me ku*ac i za sport i za sve’

Poznati crnogorski MMA borac Vaso ‘Psihopata’ Bakočević umalo se potukao na presici sa svojim sljedećim protivnikom Jivkom Stoimenovim.

Bakočević i Stoimenov borit će se na na Megdan FC eventu. Povodom te borbe, održana je i presica na kojoj je došlo do – kaosa! Naime, novinar je Stoimenovom postavio pitanje odakle mu hrabrost da izazove Vasu ako se uzme da ima skoro 50 borbi u najjačim europskim organizacijama, a on je tek početnik. Stoimenov je na to kazao kako je Vaso Bakočević iskusan borac koji ima nedostatke koje on misli iskoristiti. Na to je Bugarin nadodao kako Bakočevića poštuje, ali kako je on običan klaun.

“Ja tebe ne poštujem”, odmah je uzvratio Bakočević i nastavio u svojem stilu:

‘Ti si pi*kica, ti si je*ena pi*kica’

“Ti si pi*kica, ti si je*ena pi*kica”.



Na to je Stoimenov istaknuo je kako je on došao u Crnu Goru, a kako ga Bakočević blati pred svojim navijačima.

“Zašto bi ti trebao dati poštovanje? Uopće me je*eno ne zanima tko si ti. Sje*at ću te”, dodao je Bakočević. Na to mu je bugarski MMA borac odgovorio riječima:

“Prvo ću je*ati tvoju, a onda i…”.

“Što si rekao?”, pitao je Bakočević, pridigao se sa stolice i krenuo u šakački obračun sa Stoimenovim. Sukob je ubrzo spriječen.

“Kome ćeš da je*eš, što ćeš da je*eš?”, govorio je bijesni Bakočević koji mu je dao do znanja:

‘Ti si klaun, obični klaun’

“Je*at ću ti mater. Ma koga ćeš ti prvo je*ati?”.

“Ti si klaun, obični klaun”, uzvratio mu je Stoimenov, na što se Bakočević ponovno digao sa stola, krenuo prema njemu i još mu jednom dao do znanja:

“Ima da te s*ebem”.

“Sačuvaj to za studeni”, odgovorio mu je Bugarin i onda ga pogodfio maramicom, na što mu je Bakočević uzvratio srednjim prstom i gađajući ga pojasom. A onda je totalno izgubio živce, krenuo žestoko prema njemu i srušio stol.

“Dođi da ti je*em mater u pi*ku. Ajde pi*ko smrdljiva. Je*em te u usta te je*em. Ti ćeš mene gađati mamu ti je*em. Ovdje si došao pi’ko smrdljiva Bugarska. Je*at ću ti mater u pi*ku. Boli me ku*ac i za sport i za sve”, urlao je crnogorski borac.

Jivko Stoimenov je na to samo kazao:

“Stoji tamo i prijeti mi. Običan klaun”.