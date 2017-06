KAKVI CAREVI: Mirko i Drviš u gaćama zapalili internet! ‘Wanderlei je mali miš, bezobraznik i jadnik, a čuo sam da Fjodoru…’

Mirko Filipović i Stipe Drviš ponovno su Facebook zvijezde, nakon videa koji je Drviš objavio na svom profilu, gdje prvo njih dvojica malo polugoli i u gaćama (Stipe u hajdukovim gaćama) rade na ‘fokuserima’ (Mirko je vježbao ručne kombinacije), a nakon toga razgovaraju o aktualnostima u borilačkom svijetu i komuniciraju s fanovima. Odlična ideja veselog dvojca.

“Trening na +40o stupnjeva”, tako je Stipe Drviš opisao vježbanje. Bivši uspješni boksač video je objavio u srijedu navečer u prijenosu uživo, da fanovima pokaže kako izgleda jedno ljetno večer u Mirkovoj dvorani, gdje oni i dalje redovno treniraju, iako je najbolji hrvatski borac u povijesti objavio svoje konačno umirovljenje.

Ovisnik o treninzima

No, Mirko je ovisnik o treninzima, dugogodišnji “ratnik” koji nema namjeru prestati trenirati. Krv, znoj i suze, rekli bi smo.



Iako je već zakoračio u 43. godinu života i dalje je u vrhunskoj formi, mišićno izgleda možda i najbolje do sad. No, to je posljedica ipak manjeg režima treninga, pa se mišić nema vremena toliko potrošiti (onda buja).

Cro Cop je sa Drvišem radio tehniku, pa je Mirko bacio u parter svog prijatelja, malo se našalivši s njime, u trenutku dok je ovaj gledao u kameru. Stara fora rođenom Vinkovčaninu je upalila…

‘Ne idem na svog trenera’

“Ma ja i Stipe se nikad nećemo potući. Ne idem na svog trenera. Nema”, dao je Mirko do znanja jednom fanu koji je komentirao u prijenosu uživo.

Puno je smjeha i zafrkancije bilo prisutno za vrijeme prijenosa, čitali su se i komentari, odgovorio je Cro Cop i na pitanje jednoga fana o mogućoj borbi protiv legendarnog Rusa Fjodora Jemeljanenka.

Jemeljanenko gostovao u emisiji ‘The MMA Hour’

Jemeljanenko, vjerojatno najbolji MMA borac u kategoriji teškaša svih vremena, nedavno je gostovao u emisiji The MMA Hour Ariela Helwanija u kojoj se, među ostalim, osvrnuo na rivalstvo koje je imao s hrvatskom legendom tog sporta.

“Znam da se Mirko želi boriti sa mnom. Zainteresiran sam, ako bi to bilo zanimljivo navijačima”, kazao je Jemeljanenko.

Nakon treninga, Mirko je, sjedeći s Drvišem na podu, čitajući komentare prijenosa uživo, otkrio:

‘Hoće li on pristati ili neće, ne znam’

“Ne znamo još ništa. Ako u subotu pobjedi, eto, ja sam spreman. A hoće li on pristati ili neće, ne znam. Koliko sam čuo, nije mu baš bilo drago i nije baš bio oduševljen s idejom, ali vidjet ćemo, ne znam”, kazao je Mirko koji, “što je stariji, je bolji”.

Filipović se osvrnuo na nikad održanu borbu protiv Wanderleija Silve.

“S njim je gotova priča. S tim mišem… Taj miš više u ring samnom – ne može! Imao je priliku, nije htio i ne želim mu uopće dati priliku da uđe u ring sa mnom u ring. Zato što je jadnik, bezobraznik, pao mi je u očima katastrofa”, istaknuo je znojni i blago uspuhani Mirko u “ljetnom paklu”.

“Ma ovo je sauna”, poentirao je Cro Cop.