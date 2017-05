Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 13:15 02.05.2017

Narednog vikenda (7.5.) je u Las Vegasu na rasporedu dugo iščekivani boksački super dvoboj između Saula Canela Alvareza i Julija Cesar Chavez Jr-a.

Kao uvod je proteklog vikenda u meksičkoj Chihuahui održan dvoboj braće ovih slavnih boksača, meč između manje poznatih Omara Chaveza i Ramona Alvareza. Borilački portal Fight Site piše kako je ovo bio drugi međusobni dvoboj ovog dvojca i revanš iz 2014. godine.

U prvom meču je slavio Alvarez jednoglasnom odlukom sudaca, no ovaj put je Chavez stigao do osvete. Nokautirao je svog protivnika u drugoj rundi i tako osvetio poraz. Zanimljivo, Omar Chavez od 2014. pa sve do sada nije odradio niti jedan drugi dvoboj dok je Alvarez u međuvremenu sakupio dvije pobjede, jedan “No Contes” i poraz od Antonija Margarita 2016. godine.



Ovo mu je drugi poraz u nizu od ukupno 5 u profesionalnoj karijeri (22-5). Chavez je trenutačno na 33-2-1.