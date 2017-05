‘JOSHUA BI USPAVAO MIOČIĆA’: UFC prvak poziva MMA borce da se ne sramote protiv boksača

UFC prvak u poluteškoj kategoriji Daniel Cormier kazao je kako bi novi teškaški kralj Anthony Joshua ‘uspavao’ Stipu Miočića.

Dok cijeli svijet raspravlja o borbi UFC prvaka Conora McGregora i bivšeg neporaženog šampiona, jednog od najboljih boksača svih vremena, Amerikanca Floyda Mayweathera Jr koja samo što nije i službeno potvrđena, mnogi su boksači i MMA borci izrazili želju za sličnom borbom.

Miočić izrazio želju za okršaj s Joshuom

Čak je i Stipe Miočić na pitanje o borbi MMA boraca i boksača rekao da je zainteresiran za okršaj s Anthonyjem Joshuom, koji je nedavno na Wembleyu pred 90. 000 navijača u 11. rundi nokautirao ukrajinsku legendu Vladimira Klička i postao svjetski prvak prema IBF, IBO i WBA verziji.

Drugi UFC-ov prvak Daniel Cormier ima drugačije mišljenje i ne sviđa mu se ideja i meču Mayweathera i McGregora.

‘McGregor se još može boriti protiv Mayweathera i izgubit će’

“McGregor se još može boriti protiv Mayweathera i ono što non stop ponavljam, izgubit će. A ostali neće ništa zaraditi, a svejedno će biti uspavani. Boksački promotori će prikazivati kako Joshua uspavljuje Miočića, David Haye Jimija Manuwu. Ma daj Jimi.. Bit će sramotno i to neće biti dobro za UFC. Conore, zaradi lovu, ali nemoj se dati uspavati. A to bi se moglo dogoditi”, rekao je Cormier u razgovoru za Fox Sport.