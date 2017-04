DOSAD NEPRIKAZANI VIDEO: Velika UFC zvijezda se slomila nakon bolnog poraza

Sadržajna najava stigla je za novo izdanje UFC-ovog ‘The Thrill and The Agony’ serijala.

UFC 210 event u Buffalu 9, rujna bio je po mnogočemu poseban. Od obrane naslova prvaka u poluteškoj kategoriji Daniela Cormiera protiv Anthonyja Johnsona, koji je najavio mirovinu odmah nakon borbe, pa do kontroverzne pobjede Gegarda Mousasija protiv Chrisa Weidmana.

No, sad se može vidjeti što se sve događalo iza kulise. The “Thrill and The Agony” serijal otkriva kako se Johnson slomio u rukama svog trenera Henrija Hoofta kojem se i ispričavao nakon poraza.





Isto tako, tu su se našle i scene iz “Rumbleovog” susreta s Jonom Jonesom, prepucavanje Daniela Cormiera i Jimija Manuwe, ali i razgovor u kojem je aktualni prvak poluteške kategorije Rashadu Evansu objašnjavao kako je za dlaku izbjegao nokaut.

Naravno, šef UFC-a Dana White nije propustio priliku nahvaliti Cormiera zbog pobjede, a Mousasi nije dopustio svom timu da slavi pobjedu sa nacionalnom zastavom zbog spornog završetka.