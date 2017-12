JE LI ZASTRAŠUJUĆI PREDATOR USTVARI VELIKI PREVARANT? Ngannou nije tako moćan kao što se čini: Ovo je dokaz tome

Francis Ngannou (MMA skor 11-1-0-31 godina) je prije svega čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Sportski pošteno bi bilo da prije dizanja u nebesa od strane UFC-a i fanova upiše barem dvije do tri pobjede protiv top boraca iz vrha divizije i to boraca koji imaju pozitivan niz, protiv onih koji nemaju problema sa samopouzdanjem, tj protiv boraca kojima bi on bio jednaka prilika kao oni njemu u jednakoj situaciji, bitnoj za obojicu. Do tada Francis Ngannou i dalje ostaje tek plod hypea UFC-a i Dane White koji u njemu vide samo priliku za – zaradu!

Francis Ngannou nova je superzvijezda UFC-ove teške kategorije te mnogi ovog borca vide i kao budućeg prvaka ove elitne organizacije slobodne borbe. Borilačka javnost mu se divi nakon moćne pobjede protiv Alistaira Overeema, kojeg je nokautirao 1:42 minute prije isteka prve runde, na jedan zastrašujući, moćan način.

No, je li Ngannou uistinu tako moćan borac ili se radi samo o prevari? Je li Ngannou uistinu toliko impresivno prezentirao svoje borilačko umijeće ili je UFC-ova hype mašinerija na čelu s Danom Whiteom odradila svoj posao? Pitanja su koja ćemo za vas pokušati objasniti, analizirati i doći do zaključka.



Ngannou je oduševio, ali…

Ono što stoji je da je Ngannou svakako oduševio. Zato ga i mnogi vide kao čovjeka koji bi mogao detronizirati Stipu Miočića (MMA skor 17-2-0 – 35 godina).

Francis Ngannou i na sam pogled izgleda impresivno, što je ljudima često izuzetno bitna referenca (sjetimo se samo koliko fanova na ovim prostorima ima Alistair Overeem i kako se svojedobno divilo Bobu Sappu, dok nije na površinu izašao njegov manjak borilačkog umijeća).

U Oktagonu je do sada ostvario šest pobjeda u jako kratkom vremenu te je u svima slavio prekidom. A u diviziji gdje je teško doći do ikakvog niza, to je posebno impresivan podatak.

No, koliko te pobjede zapravo vrijede i koliko su kvalitetni bili protivnici, odnosno u kakvim se sve situacijama Francis Ngannou u tim borbama našao? E vidite, to je jedna druga priča…

Naime, Ngannou je u svojoj UFC karijeri redom savladao Luisa Henriquea, Curtisa Blaydesa, Bojana Mihajlovića, Anthonya Hamiltona, Andreia Arlovskog i Alistaira Overeema. Svakako najjače ime je ovo posljednje.

Vještina ‘hajpanja’ boraca

Ali, kada se pogleda malo detaljnije na borce koje je savladao i njihove rezultate, dobijemo dojam kako je Ngannou do ovoga što je postao, došao prije svega putem već spomenute vještine “hajpanja” boraca.

Ne želimo kazati kako je Francis Ngannou loš borac, kako nema kvalitetu… Upravo suprotno. Radi se o moćnom borcu, izrazitih fizičkih predispozicija, razornog udarca… Ngannuov desni kroše ima gotovo 100 konja što je snaga jednog prilično snažnog automobila niže srednje klase. Prilično impresivno. I zastrašujuće. I naravno da to itekako poziva na oprez i divljenje.

No, trebate znati jednu stvar. Dakle, još Ngannoua u UFC-u nismo vidjeli u borbi koja odlazi u drugu ili treću rundu, kad se gubi tjelesna snaga i dolazi do izražaja kondicija, znanje, strategija, borilačka inteligencija, što nije samo razorno udaranje.

Isto tako, pitanje je kako bi Francis Ngannou reagirao da se nađe, primjerice, u situaciji u kojoj se bio našao Stipe Miočić u borbi protiv Overeema. Sjetimo se samo kakvu je Nizozemac imao mat situaciju kad je Miočića primio u giljotinu. Veliki broj boraca iz takve situacije ne bi se izvukao. Ali Miočić je. I nakon toga je nokautirao Nizozemca.

Kako bi Ngannou izgledao u borbama koje idu dalje od prve runde?

Bi li Francis Ngannou imao znanja izvući se iz tako teške situacije i nokautirati nekog jakog borca? Kako bi Francis Ngannou kondicijski izgledao u borbama koje idu dalje od prve runde?

Nismo baš sigurni jer Ngannou ne posjeduje takve hrvačke, odnosno tehnike u parteru poput američkog Hrvata koji se bavio hrvanjem.

Isto tako, dojma smo kako bi se kamerunsko-francuski borac ispuhao protiv nekog kvalitetnijeg protivnika kojeg ne bi nokautirao unutar prve runde. Stipe će u borbi protiv njega vjerojatno ići na tu strategiju. Izmoriti ga u prvoj rundi i onda kad se “Predator” ispuše, napasti ga.

Još jedan podatak koji dokazuje kako Francis Ngannou i nije tako moćan borac kakvim ga se prikazuje je i ova činjenica.

Naime, 4 od 6 UFC protivnika Francisa Ngannou su kombinirano unutar niza od 13 poraza. Stoga, Ngannou nije napravio ništa drugačija ili bolje od jednog velikog broja boraca, čije se pobjede nalaze unutar tog niza.

Stipin niz je impresivniji

Uz spomenuto, Curtis Blaydes, borac koji je nakon poraza od kamerunsko-francuskog borca došao do dvije UFC pobjede, uz još jednu oduzetu zbog konzumiranja marihuane, doživio je poraz od Ngannoua na UFC Fight Nightu 86 u Zagrebu zbog oteklina iznad oka.

Tko zna što bi se do kraja dogodilo da mu je liječnik dozvolio nastup, odnosno da nije bilo te nesretne okolnosti. No, on je svakako, uz Overeema, najrelevantnija pobjeda na Ngannouvom nizu. Ali vidite kakva…

Pogledajmo kakav je niz Stipe imao do trenutka kad je osvojio UFC naslov. Nakon poraza od Juniora Dos Santosa, u jednoj pravoj, teškaškoj, neizvjesnoj i otvorenoj bitki u kavezu nakon koje su oba borca bila izudarana, krvava, Miočić je demolirao jednog Marka Hunta, Arlovskog, uzeo pojas velikom Fabriciju Werdumu, porazio Alistaira Overeema i moćno se osvetio Junioru Dos Santosu.

I tako na najbolji mogući način odgovorio na Whiteovo podcijenjivanje, jer mu nije davao šansu za napasti titulu jer Stipe nije marketinški isplativ borac poput, primjerice, Conora McGregora (nije “klaun”).

Što nam sve navedeno govori? Govori nam to da je Francis Ngannou prije svega čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Sportski pošteno bi bilo da prije dizanja u nebesa od strane UFC-a i fanova upiše barem dvije do tri pobjede protiv top boraca iz vrha divizije i to boraca koji imaju pozitivan niz, protiv onih koji nemaju problema sa samopouzdanjem, tj protiv boraca kojima bi on bio jednaka prilika kao oni njemu u jednakoj situaciji, bitnoj za obojicu.

Do tada Francis Ngannou i dalje ostaje tek plod hypea UFC-a i Dane White koji u njemu vide samo priliku za – zaradu! Unatoč slavlju protiv Overeema.