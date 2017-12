IZLUDIO I OSRAMOTIO PROTIVNIKA: Upoznajte boksačkog umjetnika koji se sprda sa svojim suparnicima! Ni Joshua ovo ne može

Vasilij Lomačenko po mnogima je najbolji P4P boksač današnjice. Njegova tehnika imponira i oduševljava. Lomačenko je boksački umjetnik, čovjek koji boksa drugačije od drugih, koji u ringu okreće svoje protivnike, izluđuje ih, sprda se s njima.

Prošlu subotu mala dvorana u legendarnom njujorškom Madison Square Gardenu bila je poprište povijesnog meča, sudara boksača u super-perolakoj kategoriji između ukrajinskog boksačkog umjetnika Vasilija Lomačenka (10-1, 8 KO) i Kubanca Guillerma Rigondeauxa (17-1-1, 11 KO).

Pitate se zašto je to bio povijesni meč? Naime, bila je ovo prva borba između dva dvostruka zlatna olimpijca ikad. No, iako se očekivalo kako će Rigondeaux pružiti snažan otpor, jer ipak se radi o boksaču koji je prošao čuvenu kubansku boksačku školu, to nije bilo tako.

Lomačenko potpuno deklasirao Rigondeauxa i obranio WBO naslov

Sjajni Lomačenko potpuno je deklasirao Rigondeauxa i obranio WBO naslov prvaka u super-perolakoj kategoriji. Koliko je Ukrajinac dominirao u borbu najbolje dočarava sam ishod iste. Dominacija Lomačenka bila je tolika da je nakon isteka šeste runde vidno frustrirani Kubanac svojem timu rekao da više ne može nastaviti, navodno zbog ozlijede lijeve ruke. Oko 5100 gledatelja u publici i milijuni oko svijeta vidjelo je svu moguću isfrustriranost i nemogućnost da Rigondeaux imalo bude kakav-takav protivnik Lomačenku koji se u borbi sprdao s njim i boksački ga školovao.



Lomačenko je tako nastavio sjajan dominatan niz u ringu. Rigondeaux je bio četvrti borac zaredom koji je zatražio prekid meča. Počelo je sve s Nicholasom Waltersom, nastavilo se s Miguelom Marriagom i Jasonom Sosom, a kubančevo ime novo je na pobjedničkoj listi “NoMasChenka”, s kojim stvarno nema zezancije.

Izluđuje svoje protivnike i čini ih nemoćnima i smiješnima

Inače, Vasilij Lomačenko po mnogima je najbolji P4P boksač današnjice, uinatoč tome što je po službenoj ljestvici “Ring-a” treći boksač, iza Gennadija Golovkina i Terenca Crawforda. Njegova tehnika uistinuimponira…

Lomačenko je boksački umjetnik, čovjek koji boksa drugačije od drugih, koji u ringu okreće svoje protivnike, izluđuje ih, sprda se s njima… Ukrajinac toliko izluđuje svoje protvnike i čini ih nemoćnima da takva dominacija na jedan estetski, umjetnički način, već dugo nije viđena u svjetskom boksu.

Pustite sad priče o tome da njegov udarac nije razoran. Naravno da nije, radi se o boksaču koji boksa u manjim kartegorijama. Ali, Lomačenko s nevjerojatnom lakoćom ubada svoje protivnike, reže im udarce, svaki njihov pokušaj u početku stopira serjom udaraca, remeteći im ritam i deprimira ih. Sve navedeno može se vidjeti u snimci borbe protiv Rigondeauxa koja je osvanula na You Tubeu, a koja je u trajanju od 22:12. Posebno je bio domljiv trenutak kad se poput “El Matadora” okrenuo oko Rigondeuxa. To možete vidjeti od 9:53.

Također, na Twitteru je osvanuo video najboljih trenutaka iz borbe, koje također možete vidjeti u tweetu ispod…

Sve u svemu, udobno se smjestite i uživajte u poeziji pokreta ovog ponajboljeg boksača današnjice.