IZA KULISE SPEKTAKLA U LAS VEGASU: Ove vruće ring djevojke mamile su muške uzdahe, a Conorovo međunožje postalo je hit

What a fight, what a week, what a night! I love this job! I'm so lucky! God is real ladies and gentleman! ! @CoronaBoxing is ready! 💙👑💙👑💙👑💙👑💙👑💙👑 Thanks again @chiaramodel @friasworks #coronaboxing #friasworks #mayweathermcgregorringgirl #floydmayweather #mcgregor #connormcgregor #mayweather #mayweathermcgregorringgirl #friasworks #CoronaBoxing @coronaboxingringgirls

A post shared by Kyra Keli (@kyrakeli) on Aug 27, 2017 at 12:06am PDT